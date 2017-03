Total Tunisie fournira ses lubrifiants ELF à Renault jusqu’en 2022

Total Tunisie et Renault Tunisie ont renouvelé aujourd’hui leur partenariat pour cinq nouvelles années (2017-2022). Objectif : offrir les meilleures prestations.

Dans le cadre de cet accord, Total Tunisie fournira ses lubrifiants ELF à l’importateur automobile français en Tunisie. De son côté, Renault s’engage à les recommander sur la totalité de ses sites et de son réseau d’agents concessionnaires.

Cette recommandation se veut exclusive puisqu’il s’agit désormais d’une gamme unique co-brandée ELF-Renault. « C’est un partenariat économique et technique important pour Total Tunisie. Cet accord s’appuie essentiellement sur la Recherche & développement, le codéveloppement des gammes et l’après-vente », a affirmé Matthieu Langeron, directeur général de Total Tunisie.

Une technologie sur mesure dédiée aux véhicules Renault

2017 est l’année du renouveau de ELF en Tunisie. Ainsi, ce renouvellement de partenariat découle de l’étroite collaboration technique qui lie les lubrifiants ELF et les automobiles de Renault à l’échelle internationale.

Depuis 1968, Total – à travers sa marque ELF – a deux équipes dédiées à la recherche et au développement de produits sur mesure pour Renault. L’évolution constante de la gamme de lubrifiants ELF se construit de concert avec les équipes techniques de Renault afin d’offrir à leurs véhicules de réels avantages dès le premier kilomètre. Total Tunisie a développé des gammes spéciales qui répondent aux exigences les plus développées du consommateur et aux besoins du marché tunisien.

Une gamme d’huiles adaptée aux moteurs Renault

Cette expertise technique Renault-ELF partagée a déjà donné naissance à une nouvelle gamme de lubrifiants permettant d’améliorer la performance énergétique des véhicules. Parmi lesquels une série d’huiles de transmission durables à vie pour boîtes de vitesses Renault et des huiles-moteur à économie de carburant. Le coût du carburant est estimé, selon les experts de Total Tunisie, à 10 millimes par kilomètre. « Nous faisons en sorte que les coûts soient amortis sur tous les véhicules », a précisé Wahid Ben Aoun, Directeur commercial et marketing de Total Tunisie.

Notons que Total Tunisie est obligée de rapatrier ses huiles usées pour faire face aux risques de la pollution de l’environnement.

Le savoir-faire de Total se traduit par la disponibilité de la nouvelle gamme de lubrifiants ELF Evolution Renault-Technologie (ELF Evolution EN-Tech). Evolution EN-Tech est une architecture de gamme d’huiles moteur plus ergonomique qui s’adaptent parfaitement à tous les types des moteurs Renault.

Disponibles auprès des garages et concessionnaires Renault Tunisie, les huiles ELF EVOLUTION RN-TECH FE 5W-30, ELF EVOLUTION RN-TECH 5W-40, ELF EVOLUTION RN-TECH 10W-40, permettent de répondre parfaitement aux spécifications techniques de Renault. En ce sens, la gamme ELF évolue en permanence afin de contribuer activement aux performances des véhicules et d’obtenir des motorisations plus économes et moins polluantes pour tous.

Entre innovation, expertise technologique et héritage sportif, Renault et ELF partagent des valeurs fortes qui ont forgé leurs images respectives. La course automobile offre sans nul doute quelques unes des meilleures conditions pour tester leurs produits respectifs (lubrifiants ou groupes motopropulseurs), qui sont souvent développés simultanément, toujours avec une touche de passion.

La référence dont bénéficient ses véhicules permet à Renault de disposer des lubrifiants ELF homologués dans la plupart de ses concessions. Elle souligne la confiance de Renault envers les lubrifiants ELF. A cet effet, les accords de partenariat entre Renault et ELF, qui demeure son partenaire de référence, sont renouvelés pour continuer de remporter des victoires dans l’industrie automobile.

Les activités de Total Tunisie sont réparties sur 8 sites industriels et 157 stations-service dédiées à la distribution de carburants. Total Tunisie compte investir 100 millions de dinars sur la période 2015/2017.

Le Groupe ARTES est concessionnaires des 3 marques fortes Renault- Dacia et Nissan. Avec une offre diversifiée et couvrant tous les segments des voitures utilitaires ; des petites citadines jusqu’aux grandes berlines et les SUV. Le Groupe ARTES totalise 15% de parts de marché.