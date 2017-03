IACE : faible inclusion financière et bancaire en Tunisie

Le rapport annuel sur l’inclusion bancaire et financière a été publié par l’IACE aujourd’hui et présenté lors d’une conférence au siège de l’UTICA.

L’enquête a été menée sur 600 particuliers : 400 PME et 165 agences et ou succursales bancaires. Un indice composite de perception de l’inclusion financière a été calculé couvrant tous ces indices : pénétration des comptes bancaires, l’usage des services de paiement, l’épargne et le crédit.