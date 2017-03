Femmes et politique: beaucoup reste encore à acquérir

Comme chaque année le 8 mars, c’est la Journée internationale des droits des femmes. Pour elles, le combat doit continuer. Elles sont femmes en politique, juges, dont le rêve est de voir un monde meilleur, où la femme a le droit aussi bien que l’homme de faire carrière.

C’est en cette journée de débat ayant pour thème cette année “ Femme et politique en Tunisie à la veille des élections municipales de 2017” qu’un colloque a été organisé par ONU Femmes, en partenariat avec l’Institut français de Tunisie IFT au siège de l’institut. Le débat était riche en échanges, notamment sur la situation en général des femmes en politique, leur visibilité, les mentalités.

Rencontrée lors de ce débat, Héla Skhiri, chargée du programme national ONU Femmes, a souligné: « Il nous a semblé que ce sujet a été un peu oublié après les élections de l’ARP. Or après l’adoption de la loi électorale relative aux municipales, on se rend bien compte que l’enjeu est important car le nombre des femmes sur les listes électorales se comptent par centaines sur les 352 municipalités ». Elle ajoute: “ Je pense que le débat doit commencer maintenant et que toutes les parties doivent se préparer pour que les femmes soient prêtes. Quant à ma devise, je tiens à participer aux décisions qui me concernent ».

Le débat a également porté sur l’importance de faire bouger les mentalités. Lobna Jeribi, présidente du think tank Solidar, précise de son côté: « Même si nous avons les meilleurs textes de loi avec le cadre juridique qui va avec et tant qu’ il n’y a pas un changement de culture dans l’éducation égalitaire, l’impact demeurera moins important. Elle ajoute: « C’est à partir de là qu’il faut commencer justement à travailler dans l’éducation, où tout est encore en phase de construction. Il s’agit d’un combat relayé d’une génération à une autre. Quand on voit qu’en 2011, sans la parité verticale, qui était obligatoire pour les partis politiques et qui stipule une alternance entre hommes et femmes au sein d’une même liste, on n’aurait pas eu une ANC avec autant de femmes ».

Evoquant l’employabilité des femmes, elle a déclaré: « Nous avons présenté un benchmarking lors de l’audition à la commission des Finances à l’ARP, où nous avons montré que dans plusieurs pays, le taux d’employabilité atteint 70%. Or ce sont des pays qui ont misé sur l’emploi des femmes. C’est pour cela que je me dis, il est nécessaire de mettre en place des politiques publique sectorielles qui incitent à l’emploi des femmes mais plus encore améliorer le cadre de vie dans les régions, qui n’est plus un choix mais une nécessité ».

Son message quant à la participation des femmes dans les politiques locales et régionales : « C’est à partir de là que le combat doit être mené », a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, Lamia Zargouni, membre du Conseil de l’ISIE et magistrate, a fait le point sur la question des mentalités en politique. Elle souligne que c’est aux femmes de se lancer et d’être plus courageuses, même si le nombre des députées s’élève à 74 ( soit un taux respectable de 35%), cela nous donne tout de même une place privilégiée par rapport à d’autres pays comme la France ou la Belgique.

Elle conclut: » Indéniablement, notre société est patriarcale, mais rien n’est difficile pour la femme tunisienne, il suffit de croire en ses compétences et de se lancer ».