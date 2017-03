Christiane Taubira: « Le féminisme est un humanisme »

L’icône de gauche du gouvernement français François Hollande, Christiane Taubira est en visite en Tunisie à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Après une séance de dédicaces de ces deux derniers livres : « Murmures à la jeunesse » et « Nous habitons la terre », l’ancienne Garde des Sceaux et ministre de la Justice, ancienne députée de la Guyane, a donné une conférence sur le thème « Je n’ai peur ni du racisme, ni du sexisme, ni de la bêtise ». Itinéraire d’une femme engagée.

Lors de la conférence tenue à l’Institut français de Tunis (IFT), Christiane Taubira est tout de suite entrée dans le vif du sujet : » Le 8 mars est une date symbolique. J’ai toujours eu le désir de mieux connaître l’histoire de la Tunisie et me voilà parmi vous ».

L’ancienne Garde des Sceaux est une battante au plein sens du terme. Tout au long de sa carrière politique, elle n’a eu de cesse de lutter de toutes ses forces contre le racisme et l’antisémitisme. Au détour d’une réflexion, elle s’est exclamée : « Qu’est ce qui me fait peur »…la réponse est : « Rien« .

Elle confie : « Avant, j’avais une colère égoïste. J’ai des colères contre les injustices et contre les inégalités mais pas de peur. Evidemment, je n’ai absolument pas peur du racisme, ni du sexisme parce qu’il faut vraiment être ignorant pour considérer les femmes comme des ennemies, des personnes qui ne méritent pas leurs droits et libertés. Non je n’ai pas peur de tout cela même si j’ai effectivement expérimenté cette bêtise du racisme, du sexisme parce que j’ai eu le loisir de l’observer ».

Elle s’est toujours battue pour ses idéaux, ses engagements politiques. Pour elle, dans la vie, il faut faire un choix. Elle s’est exprimée : « J’avais le sentiment d’être impuissante et d’être obsédée à réparer cette injustice. C’est là où vient la sensibilité première à avoir le souci des autres, pour comprendre que la vie peut trouver un sens dans le fait d’être attentif aux autres ».

L’ancienne ministre française de la Justice a fait un retour sur ses débuts de militante indépendante. Mme Taubira a déclaré: « Que ce soit au collège, au lycée, ou à l’université, j’étais de tous les combats. En partie, je me souviens des revendications comme l’accès à la culture qui nous était interdit à cette époque comme celle d’avoir demandé une bibliothèque dans l’établissement, un foyer de rencontre. J’ajouterais ce n’est qu’en avançant dans la vie que les causes apparaissent comme prioritaires, que des combats valent le coup d’être livrés, que l’on se rend compte qu’il faut courir le risque de lutter en politique… En fait, je ne conçois pas la politique comme une carrière, mais comme un engagement qui est adossé aux soucis des autres, au dévouement vis à vis des autres. On est en général travaillé par un feu intérieur, mais c’est ça l’engagement politique« .

Elle poursuit: « Evidemment il y a ceux qui prennent la politique pour une carrière, peuvent y entrer à un moment donné précis, mais lorsqu’il s’agit d’un engagement, des choses, un peu inopinément, s’imposent à vous-même si personne ne vous voit ou ne vous juge, vous n’avez pas le droit de composer ou de tricher. Pour moi c’est là l’engagement« .

Sa vision du monde : Christiane Taubira a une vision du monde à la fois très idéaliste et réaliste. Elle déclare : « Parce que la réalité sans idéal ça n’a pas de sens, pas d’intensité. J’arrose encore mes idéaux pour être sûre qu’ils fleurissent. Je crois que c’est essentiel en politique. Je suis très contente de ma jeunesse et de mes combats« .

La grande lectrice insatiable qu’est Mme Taubira, ses goûts éclectiques, ses poésies, romans, essais ont accompagné toute sa vie de femme politique, et qu’il lui était difficile de citer un seul ou même deux noms d’auteurs. « Cela fait des dizaines d’années que je lis tous les jours et c’était vital pour moi. J’ai besoin de lire toutes les nuits. J’ai retrouvé des poètes, des essayistes, Spinoza, même Goëthe, Edouard Glissant, Averroès Ibn Rochd qui essaie de réconcilier la philosophie et les croyances. On peut trouver dans toutes les parties du monde de grands philosophes qui ont réfléchi, qui se sont demandés comment l’être humain se lève et qui donne le meilleur de lui-même dans la société. Ou encore des gens comme Voltaire, le summum de l’esprit critique. L’esprit qui est en même temps un système esclavagiste pour la plupart des philosophes, ceux qui ont nourri ma pensée critique”, dit-elle.

Economie

« Nous sommes soumis à des logiques économiques. Le monde semble sous la coupe de logiques économiques qui écrasent l’être humain. Si l’économie n’est pas au service des être humains, elle devient un monstre, l’économie ne peut pas exister pour soi », lance-t-elle.

Féminisme

« Pour moi, le féminisme est un humanisme au sens où il a la capacité d’appréhender le monde, son fonctionnement, dira-t-elle. Quant à la matrice des inégalités, c’est celle qui ne reconnaît pas l’égalité entre les hommes et les femmes ». « On est femme point barre« , souligne-t-elle, tout en continuant: « Si on accepte une inégalité sur un fait de nature, on est prêt à accepter toutes les autres inégalités. Dans une société quand les femmes et les hommes sont égaux, tout le reste en découle. Eh oui, il faut oser parler de féminisme, en tant que sur-humanisme. Il ne concerne pas uniquement les femmes mais aussi les hommes qui ont intérêt à ce que les femmes soient égales. Le 8 mars il faut rappeler que le féminisme est un humanisme ».

A la fin du débat, interpellée par leconomistemaghrebin.com sur son sentiment quant au traitement réservé en politique à la femme en France. Est-il l’égal de l’homme ? Mme Taubira nous a confié: « Vous pouvez en faire le constat pour la Tunisie. Moi j’en fais le constat pour la France. Evidemment, il y a des progrès à faire dans tous les pays, dans certains plus encore que d’autres. Evidemment, les préjugés, les clichés contre les femmes qui nourrissent le sexisme, les violences conjugales dans l’espace privé, les violences de rues, or tous ces préjugés agissent dans le monde politique. Tout comme il est évident qu’on entend des personnes parfois qui ne sont même pas conscientes de leur machisme, de leur sexisme, qui tiennent des propos misogynes et se montrent insupportables et intolérants vis à vis des femmes. Donc nous avons des combats à livrer mais j’ai confiance aux femmes qui sont capables de les livrer ».