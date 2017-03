Vers l’alignement des besoins du secteur privé sur les cursus universitaires

«L’ouverture de l’enseignement supérieur sur le secteur privé : employabilité des jeunes dans le secteur des TIC», tel est le thème de la rencontre qui sera organisée le 13 mars à Tunis par la fondation Éducation pour l’Emploi EFE-Tunisie, en collaboration avec la Fédération nationale des technologies de l’information de l’UTICA et la Direction générale des études technologiques (Réseau ISETs).

S’inscrivant dans le cadre du projet de collaboration intitulé «Building Linkages for Youth: Connecting Higher Education to Private Sector for Employability of Tunisian Youth» qui sera réalisé avec l’appui du réseau de fondations américaines «Open Society Foundations», cette initiative a pour objectif d’aligner les besoins du secteur privé sur les cursus enseignés dans les universités, et ce, afin d’améliorer la compétitivité des étudiants sur le marché du travail des TIC et d’augmenter leurs chances de trouver un emploi.

Elle vise également à renforcer les liens entre le monde économique et les universités, en les associant dans l’élaboration des programmes techniques et soft skills concertés dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP), et à remédier à la situation d’inadéquation entre le contenu des cursus enseignés dans les universités et les besoins des entreprises.

A cette occasion, l’accent sera mis sur les initiatives «Digital Talent» et «Référentiel Métiers TIC», ainsi que le projet «Building Linkages For Youth: connecting Higher Education to private sector for the Employability of Tunisian youth».

Ainsi, un accord de partenariat entre EFE-Tunisie, la Fédération nationale des TIC et la Direction générale des études technologiques sera signé.

Y prendront part Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Lamia Chaffai, Directeur général d’EFE-Tunisie, Ali Gharsallah, Directeur général des études technologiques (Réseau ISETs), Kais Sellami, président de la Fédération nationale des TIC, Lotfi Kaabi, Directeur Pays – Bureau Open Society Foundations en Tunisie, Zoubeir Turki, Directeur général de la Rénovation universitaire, Badreddine Ouali, PDG de Vermeg…