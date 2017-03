Débat : le financement de l’entreprise et de l’investissement

L’UTICA Academy organise, demain 9 mars 2017, à son siège à Tunis une demi-journée de réflexion sur le thème : «Le financement de l’entreprise et de l’investissement » avec la participation de Mme Wided Bouchamaoui, présidente de la centrale patronale.

Objectif : exposer les mécanismes de financement de l’entreprise et de l’investissement et débattre de leur efficacité dans la promotion de l’investissement et l’appui aux entreprises.

Ahmed El Karam, président de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF), évoquera le rôle du système bancaire dans le financement de l’entreprise et de l’investissement.

Majdi Hassen et Sami Mouley présenteront les résultats du rapport national sur l’inclusion financière.

Slim Feriani, président-directeur général de la BFPME, parlera de l’expérience de la BFPME dans le financement des PME.