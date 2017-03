Signature d’un protocole d’accord entre la Bourse de Tunis et Nasdaq Dubaï

Nasdaq Dubaï et la Bourse de Tunis ont signé aujourd’hui à Tunis un protocole d’accord en présence de Hamed Ali, directeur général de Nasdaq Dubaï et Bilel Sahnoun, Directeur général de la Bourse de Tunis.

Objectif : explorer les possibilités de collaboration, y compris les initiatives concernant les émetteurs actuels et futurs et la double cotation sur les deux bourses.

Ce protocole d’accord prend aussi en considération les pistes de promotion des produits et solutions des marchés de capitaux islamiques, tout en soutenant également les liens potentiels entre les dépositaires centraux de titres des places financières respectives.

Une task-force sera créée avant le mois de Ramadan 2017 pour fixer une feuille de route en vue de l’émission des Sukuks islamiques en 2017. « C’est une ère qui s’ouvre pour financer l’Etat et les entreprises en dollars et dinars. C’est aussi une occasion pour la création d’un marché Sukuk à la Bourse de Tunis. Nous voulons profiter de l’expérience de Nasdaq Dubaï », a affirmé Khaled Zribi, président de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT),

« Cet accord favorise une étroite coopération entre les deux bourses au profit des émetteurs, des investisseurs et des intermédiaires en Bourse de Tunisie, aux Emirats Arabes Unis et dans la région MENA », a affirme Bilel Sahnoun.

Et d’ajouter que la base des investisseurs mondiaux et régionaux de Nasdaq Dubaï, combinée à sa structure réglementaire internationale, en font une plate-forme idéale pour la collaboration avec la Bourse de Tunis pour soutenir les initiatives de levée de capitaux par une large gamme d’identités.

Nasdaq Dubaï souhaite renforcer les liens avec la Bourse de Tunis et la communauté des marchés de capitaux d’Afrique du Nord afin de développer les activités et les opportunités d’affaires pour les émetteurs et les investisseurs. « Notre structure internationale est conçue pour s’adapter à une étroite coopération avec les bourses régionales afin de soutenir leur croissance et leur développement. Nous œuvrons à aider l’économie tunisienne », a souligné le directeur général de Nasdaq Dubaï qui a rencontré le Chef du gouvernement et d’autres responsables tunisiens afin de discuter du développement des marchés financiers.

Hamed Ali n’a pas manqué, à cette occasion, de souligner que Nasdaq Dubaï est prête à collaborer davantage avec la Tunisie. « Les Sukuks sont les meilleurs produits à Nasdaq Dubaï », dit-il.