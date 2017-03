Bizerte dans le viseur des investisseurs italiens

La Chambre tuniso-italienne de commerce et d’industrie (CTICI) organisera, en collaboration avec l’ambassade d’Italie en Tunisie, ICE, COMITES et AICS, la première d’une série de journées à l’écoute des entreprises italiennes, qui se tiendra à Bizerte le 9 mars.

Dans ce cadre, une visite sera effectuée au Parc d’activités économiques de Bizerte (PAEB) ayant pour objectifs, d’une part, de pouvoir déterminer les attentes et besoins des opérateurs italiens, mais également de pouvoir cerner les problèmes qu’ils peuvent rencontrer au cours de leurs activités (Logistique, fiscalité, ……). D’autre part, elle vise à présenter la nouvelle loi de finances, le nouveau Code d’investissement, faire un récapitulatif des principaux accords résultant de la Conférence internationale sur l’investissement «Tunisia 2020».

Y prendront part Fatma Thabet Chiboub, PDG du PAEB, Mohamed Gouider, Gouverneur de Bizerte, Raimondo De Cardona, Ambassadeur d’Italie à Tunis, Mourad Fradi, président de la CTICI, Khalil Labidi, Directeur général de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA), ainsi que des représentants de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), l’Agence pour le commerce extérieur (ICE) et du Comité des italiens en Tunisie (COMITES).

A noter que le Parc d’activités économiques de Bizerte (PAEB) a pour mission de mettre à la disposition des investisseurs des terrains et des locaux, avec un aménagement et une infrastructure de haute qualité, pour abriter des entreprises actives dans plusieurs activités, à savoir l’industrie mécanique, électrique et électronique (IMEE), l’industrie navale et de plaisance, l’industrie pharmaceutique, la plasturgie, le finissage de tissus, le textile et cuir, le commerce et services, le conditionnement…