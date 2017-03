AFD : 19,3 millions d’euros en faveur de l’emploi à Médenine

Le Chef du gouvernement inaugure le centre de formation professionnelle en construction métallique et soudure à Médenine et apprécie le bilan du projet « Tounes Tekhdem » dans la région, deux initiatives soutenues financièrement par l’AFD.

Youssef Chahed, Chef du gouvernement tunisien, Imed Hammami, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, et Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur de France en Tunisie, ont inauguré le 6 mars 2017 le centre sectoriel de formation en construction métallique et soudure de Médenine.

Par l’octroi d’une subvention de l’AFD d’un montant de 17,8 M€ ont été financées la mise à niveau ou la création de 4 nouveaux centres:

La réhabilitation du centre en soudure et construction métallique de Menzel Bourguiba en fonctionnement depuis 2014 ;

La création d’un centre dans les métiers du bâtiment de Kabaria-Ibn Sina, inauguré en 2014 ;

La restructuration du centre de formation de Mghira, destiné à devenir un pôle d’excellence dans les métiers de l’aéronautique ouvert en octobre 2016 et qui fera l’objet d’une prochaine inauguration ;

Et enfin la création du centre de Médenine qui a été visité et inauguré par le Chef du gouvernement.

Ce dernier centre, implanté sur un terrain 2,8 hectares, a une superficie couverte de 8000 m2. Il comporte 4 salles informatiques, 7 salles d’enseignement et 6 plateformes techniques de formation. A terme, une dizaine de spécialités, toutes assurées dans un cadre d’alternance, devraient y être dispensées avec une capacité d’accueil de 740 stagiaires.

Par des formations d’un ou deux ans, il permet à des jeunes d’accéder au Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) et au Brevet de Technicien Professionnel (BTP) et de devenir ainsi des soudeurs monteurs, des charpentiers métalliques, des menuisiers aluminium et PVC, des tuyauteurs et des chaudronniers industriels ou encore des chefs d’équipe et des techniciens dans ces différentes spécialités.

L’appui apporté par l’AFD ne s’est pas limité au financement de la construction des bâtiments et aux matériels et équipements pédagogiques. Il a permis également de développer les ressources humaines du centre par des actions de renforcement de capacités techniques et pédagogiques de son équipe.

Le centre de Médenine est également le fruit d’une coopération technique française et tunisienne, à travers la mobilisation des branches professionnelles des deux pays, mais aussi d’une coordination entre le secteur public et privé puisque les entreprises représentées par l’UTICA ont participé à la conception du centre aux côtés de l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (AFTP).

Ce même jour est célébré la clôture du programme « TOUNES TEKHDEM » de Mercy Corps sur la région de Médenine financé par l’AFD. Ce programme de 1,5 M€ en faveur du soutien à l’emploi et à l’entrepreneuriat des jeunes, démarré en novembre 2012, a rencontré un grand succès, notamment par ses approches innovantes pour améliorer le lien entre formation-insertion-emploi et entrepreneuriat afin d’augmenter l’inclusion financière des jeunes (18-30 ans) et leurs compétences et pratiques entrepreneuriales. Ce programme a aussi permis d’implanter une plateforme multi-acteurs qui a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité et de l’accès aux services d’appui à l’entrepreneuriat dans la région.

Le centre de formation professionnelle de Médenine a bénéficié des initiatives innovantes développées par TOUNES TEKHDEM en accueillant dès son ouverture un« Club Entreprendre ». L’objectif de ces clubs, conçus par Mercy Corps avec l’appui financier de l’AFD, est de développer une culture entrepreneuriale chez les jeunes apprenants en multipliant leurs opportunités d’employabilité en sortie du centre aussi bien à l’échelle nationale qu’à l’international, et ce, en tant que salarié ou futur entrepreneur.