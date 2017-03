Mouvement du peuple : composition du nouveau bureau politique

Le Mouvement du peuple, plus connu sous la dénomination de “haraket chaab”, a organisé son premier congrès, qui a eu lieu les 2, 3 et 4 mars. Un congrès où il était question d’aborder les difficultés économiques ainsi que sociales. Ce congrès s’est proposé d’élire un bureau politique et un conseil national qui ont été suivis d’une évaluation globale du mouvement.

De ce fait, à l’issue des résultats, Zouhair Maghzaoui est de nouveau secrétaire général du parti. Ci-après la nouvelle composition:

1/Zouhair Maghzaoui,

2/Salem Labyedh,

3/Ridha Dalaï,

4/Ridha Lagha,

5/Hichem Azlouk,

6/Salem Haddad,

7/Najiba Ben Hassine,

8/Zouhair Idoudi,

9/Badreddine Gammoudi,

10/Oussama Aouidat,

11/ Fathi Belhaj,

12/Hafedh Souari,

13/Mohamed Bouchniba,

14/Ali Labyedh,

15/Youssef Ben Moussa,

16/ Abdenaceur Laaradh,

17/Nacib Iskander,

18/Jilani Msaada,

19/ Abdelmajid Bououni,

20/Hichem Hamdi,

21/Moncef Bouzazi,

22/Mohamed Msilini,

23/Abdelsalam Bouaïcha,

24/ Haykel Mekki,

25/Adnene Hlali,

26/Mourad Khadhraoui,

27/Hedi Mhadheb,

28/Aouatef Ghamouki,

29/Ammar Rhouma,

30/Fathi Zouidi,

31/ Walid Ghorfti