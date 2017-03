FTDES : un congrès en l’honneur des mouvements sociaux

Le Congrès national des mouvements sociaux se tiendra conjointement à Nabeul et à Tunis, du 24 au 26 mars, annonce le président du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), Abderrahman Hedhili.

L’objectif du forum est la création d’un cadre adéquat concernant la réflexion sur l’avenir des mouvements sociaux entre les activistes et les intéressés par les mouvements sociaux. Il sera question de révolutionner les méthodes de lutte et tirer la leçon des anciennes générations.

Dans le même contexte, il a fait savoir que le forum représente une occasion pour une réflexion sur un objectif commun, à savoir la mise en place d’un nouveau modèle de développement en rupture avec l’ancien modèle.

Par ailleurs, il a déclaré que les gouvernements qui se sont succédé après 2011 n’ont pas pris en considération les mouvements sociaux. Parlant de la criminalisation des mouvements sociaux, il a fait savoir que 40 avocats volontaires ont pris fait et cause en leur faveur et instruisent 400 procès contre les dirigeants des mouvements sociaux.