La devise « un projet par région »

L’action est menée dans trois gouvernorats et s’inscrit sous l’égide du dialogue à promouvoir entre la société civile et les institutions publiques. Jendouba, Gafsa et Tozeur en sont les bénéficiaires. En attendant plus…

Bien que l’idée initiale fut de concrétiser sur terrain l’idée, intéressante en tout point de vue, d’ « un projet par région », il est permis aujourd’hui au regard des démarches entreprises dans cette perspective de pousser la volonté de l’avant et probablement si les choses continuent sur cette lancée d’espérer mieux.

Le projet en question est l’œuvre du LAB’ESS (laboratoire de l’économie sociale et solidaire) en partenariat avec TWIZA ( association pour la démocratie locale et la bonne gouvernance), côté technique, et le FNUD ( fonds des Nations unies pour la démocratie), côté financier.

Il a pris dès son lancement un nom – véritablement évocateur qui illustre bien son contenu-, celui de « Mab3adhna », en l’occurrence « Ensemble pour un dialogue efficace entre autorités locales et organismes de la société civile ». Ceci étant réalisé dans une optique de décentralisation et touche pour cette édition trois gouvernorats : Jendouba, Gafsa et Tozeur.

Susciter la synergie nécessaire entre les partenaires des projets

En l’espèce, les travaux programmés en trois phases ont commencé le mois d’août dernier et s’étaleront sur l’année en cours avec un objectif institutionnel global visant à provoquer et à créer une synergie toute prometteuse que bénéfique entre les associations, les autorités régionales et bien entendu, les citoyens, comme principaux récipiendaires de ces actions.

La première phase s’est intéressée au renforcement de la capacité collaboratrice des représentants de la société civile locale afin qu’elles puissent jouer efficacement le rôle qui est le leur en tant que force mobilisatrice citoyenne . Cela a consisté en la réalisation d’une palette de formations ponctuelles, intégrées dans cette perspective.

Ainsi, l’intérêt s’est porté sur des thèmes à portée pratique, en l’occurrence les techniques de montage des projets, des procédés de recherche du financement, le suivi et l’évaluation des projets et les modalités de la communication aussi bien interne qu’externe.

Pour une mobilisation citoyenne efficace

La deuxième phase, quant à elle, s’est focalisée sur les techniques de préparation à la mise en place et la réalisation des espaces de dialogue. Le programme relatif à cette thématique qui a démarré depuis septembre dernier a traité en première partie les formations spécifiques visant à renforcer le rôle des associations en matière de mobilisation citoyenne et le fonctionnement des autorités locales en la matière.

En seconde partie, l’intérêt a été porté sur un thème majeur relatif aux espaces même de concertation citoyenne, lesquels, d’où leur importance, permettent de dégager les problématiques dont souffrent les régions et qui nécessitent attention et solution.

Cette action dont l’assise s’est déroulée dernièrement d’abord à Tozeur, plus précisément le 11 du mois de février, a enregistré la présence effective de 7 associations et la participation de 34 citoyens. Elle s’est par la suite déroulée, le 25 du même mois, à Gafsa et a enregistré, quant à elle, la présence de 8 associations et de 54 citoyens.

La troisième et dernière phase qui se tiendra prochainement continuera sur cette lancée et verra la mise en place des espaces de dialogue avec la présence des représentants des autorités locales.