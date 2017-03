Est-il question d’évoquer le dossier des migrants ? Un sujet très sensible aussi bien pour Tunis que pour Berlin, qui pour rappel, lors de sa visite à Berlin, Youssef Chahed, Chef du gouvernement avait écarté l’idée de la création des camps de réfugiés sur le sol tunisien.

Une idée italienne suggérée par le chef du gouvernement italien Mateo Renzi, au président de la République lors du G7, qui lui aussi a refusé. Et voilà deux ans plus tard, le sujet rebondit de nouveau. Cette idée européenne de déléguer les flux des migrants, est-ce la solution ? De ce fait, il reviendra à la chancelière de s’exprimer probablement lors de son discours aujourd’hui à l’ARP.

A 15 h30 , la chancelière allemande Angela Merkel a prononcé son discours à l’ARP en déclarant: « C’est un grand honneur pour moi d’être ici parmi vous, dans une assemblée, j’étais moi-même députée ».

Elle précise: « Je félicite la révolution tunisienne ainsi que les citoyens qui sont descendus dans la rue lors du 14 janvier. Six ans après en voyant défiler ces mêmes images, l’émotion est restée la même. Plus encore, je félicite le processus démocratique, l’adoption de la constitution, la protection des droits et des libertés. Vous devez être fier des défis que vous avez relevé notamment le dialogue national, la mobilisation de la société civile, qui est tout de même un atout considérable dans ce processus ».

Elle poursuit: « Vous entamerez prochainement la tenue des élections municipales, une nouvelle étape de la démocratie dans laquelle nous serons ravis de collaborer ensemble ».

Evoquant la lutte contre le terrorisme, Mme Merkel a souligné : « Il y a une grande coopération entre les deux pays pour mener le combat contre le terrorisme. Le terrorisme est international, nos deux pays ont beaucoup souffert, l’attentat du Bardo, de Sousse, l’attentat de Berlin. Ensemble, nous devons doubler d’efforts et nous unir pour lutter contre le terrorisme et qui nous menace tous de la même façon. Par ailleurs, nous savons aussi que dans notre intérêt à tous, la sécurité et le développement économique doivent être consolidés ».

Mme Merkel s’est prononcé sur la question migratoire : « Le business des passeurs des migrants est sans scrupule; ces passeurs exploitent la détresse des gens. Vous savez, plus de 4.000 personnes ont perdu la vie en mer en 2016. En revanche pour ceux qui ont réussi à traverser la rive, ils se trouvent aujourd’hui dans une situation extrêmement précaire ».

Et de poursuivre: « Il s’agit d’un véritable désastre humain qui sévit en Méditerranée et qui nous affecte tous aussi bien sur le plan humain que politique. L’Allemagne a montré qu’elle était prête à accueillir des réfugiés de guerre. Cela dit, la grande question est de discerner entre ceux qui ont besoin de notre aide et ceux qui n’en ont pas besoin ».

Elle ajoute : La Tunisie, un pays voisin de la Libye est directement touché par le chaos libyen. Tout comme je salue l’initiative du président de la République de résoudre la crise, en essayant de rassembler les différentes parties autour d’une même table

Elle conclut: « L’Allemagne demeure un bon partenaire pour la Tunisie. Aujourd’hui, plus de 250 entreprises allemandes sont actives en Tunisie et emploient plus de 55.000 emplois, en assurant la formation et la mise à niveau de la main d’œuvre. C’est pourquoi nous voulons renforcer notre coopération dans le domaine de la formation professionnelle ».

Notons également qu’une rencontre a eu lieu aujourd’hui entre la chancelière allemande et le Président de la République Béji Caïd Essebsi, qui a porté sur des projets, à savoir 250 millions d’euros de crédit pour développer les zones rurales et aider la jeunesse à leur formation professionnelle ainsi qu’un déblocage de 15 millions d’euros supplémentaires pour éviter les départs des migrants.

Notons aussi que l’inauguration du centre de formation a pour objectif d’aider les jeunes Tunisiens de retour à leur réinsertion dans la vie professionnelle.