Les femmes entrepreneures révèlent les talents de demain grâce à leur expérience du terrain, leur savoir-faire. Bref, elles sont aujourd’hui les actrices du changement. Lors de la deuxième édition de la cérémonie de remise des Trophées Femmes Entrepreneures de Tunisie, organisée en début de soirée du vendredi 3 mars par leManager en partenariat avec la fondation Friederich Naumann à l’hôtel le Paris, les Berges du Lac. Elles sont cinq femmes entrepreneures à avoir reçu le trophée « Femmes entrepreneures pour l’année 2016 ».

Hédi Mechri, fondateur du groupe de presse Promedia et directeur responsable de la publication de l’Economiste Maghrébin a prononcé une allocution de bienvenue à l’ouverture de la cérémonie:

Votre présence ce soir dans ce magnifique endroit – je pense également à nos sponsors – témoigne du respect, de l’attachement, de votre engagement au profit de l’entrepreneuriat féminin dont on découvrira tout à l’heure qu’il apporte un supplément d’âme, d’humanité et de responsabilité sociale à l’entreprise. Celle-ci en a tant besoin pour sceller définitivement sa réconciliation avec les Tunisiens.

Cet hommage se veut une sorte d’hymne à la gloire des conquêtes féminines, parce que les femmes entrepreneures de Tunisie – et celles qui sont couronnées ce soir en sont une parfaite illustration, – ont réussi à briser le plafond de verre et à casser des codes surannés, qui ne sont plus de leur temps.

Ce soir, nos lauréates – et elles ne sont pas les seules, je pense aussi à Sahar Mechri Kharrat, une fois n’est pas coutume, sans laquelle ce projet n’aurait jamais abouti – font la démonstration qu’elles sont femmes de Tunisie. Et c’est immense. On l’aura compris : elles sont l’avenir de ce pays, j’allais dire … des hommes que nous sommes.

Elles démontrent, avec force, l’inanité et l’incohérence de nos statistiques nationales de l’emploi et du chômage qui continuent aujourd’hui encore à référencer et à classer les 2/3 de la population féminine sous le vocable peu élogieux de « femmes au foyer ».

Alors même que celles qui « le sont » ont –pourrait-on dire – un statut de quasi auto entrepreneure. Car gérer le budget familial par les temps qui courent relève de l’exploit ; elles n’en contribuent pas moins à élever le bonheur national brut à défaut d’augmenter le PIB.

Le moment est venu pour nos statisticiens d’effacer de notre vocabulaire ce terme barbare de « femmes au foyer » pour désigner celles qui ne sont pas demandeuses d’emploi pour de multiples raisons. Sinon comment appeler les hommes qui sont dans la même situation ? Et je puis vous dire qu’ils sont nombreux. Encore une fois merci de votre présence.