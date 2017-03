En présence de Merkel et Chahed, les entreprises allemandes manifestent leur intérêt pour le marché tunisien

Tunis, le 3 mars 2017 – A l’ occasion de la visite en Tunisie de la Chancelière allemande, Dr. Angela Merkel, l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et la Chambre tuniso-allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) ont organisé conjointement une table ronde au sujet de différents thèmes économiques.

Les dix entreprises faisant partie de la délégation économique qui a accompagné la Chancelière ont discuté avec leurs homologues tunisiens, en présence la Chancelière allemande et du Chef du Gouvernement tunisien Youssef Chahed, des défis économiques et du potentiel de coopération économique entre l’Allemagne et la Tunisie.

Hela Cheikhrouhou, Ministre de l’Energie, des Mines et des Energies Renouvelables, a profité de la rencontre pour faire un point sur les avancées au niveau de la réalisation des projets dans le domaine énergétique et de l’importance de l’énergie renouvelable pour le développement des structures économiques en Tunisie.

La présidente de l’UTICA, Mme Ouided Bouchamaoui, a souligné dans son allocation l’importance de cette réunion, qui pourrait donner une impulsion aux relations économiques entre l’Allemagne et la Tunisie au cours de la prochaine étape.

Raouf Ben Debba, président de l’AHK Tunisie, a, quant à lui, donné un aperçu sur les chiffres clés de ces relations économiques: en effet, en 2016, le volume commercial entre l’Allemagne et la Tunisie s’élevait à plus de trois milliards d’euros, avec un excédent commercial pour la Tunisie d’environ 250 Millions d’euros. Actuellement, 250 entreprises allemandes sont implantées en Tunisie, employant un total de 55 000 personnes.