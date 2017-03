La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre : le Chef du gouvernement Youssef Chahed a décidé de supprimer le ministère de la Fonction publique et de la gouvernance, la présidence du Gouvernement est désormais chargée de la fonction publique.

Cette décision fera l’objet d’un Conseil des ministres, conformément à l’article 92 de la Constitution qui stipule: « Le Chef du gouvernement est compétent en matière de création, modification et suppression des ministères et des secrétariats d’État, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération du Conseil des ministres. »

Par ailleurs, lors d’un point de presse, le porte-parole du gouvernement d’Union nationale, Iyed Dahmani, a souligné qu’un projet de loi relatif aux déclarations des biens, à l’enrichissement illicite ainsi qu’aux conflits d’intérêts dans le secteur public sera prochainement adopté. Une campagne de sensibilisation, accompagnée par un hashtag qu’on verra défiler dans les réseaux sociaux, sera lancée avec pour slogan : « Comment avez-vous acquis ces biens ? ».

Il a, en outre, précisé qu’un tel projet de loi vise à promouvoir l’initiative de la transparence tout en mettant en exergue les principes d’équité, de neutralité, de responsabilité des fonctionnaires dans le secteur public. Ce projet de loi concerne tous les hauts cadres et décideurs y compris le Président de la République, les membres du gouvernement, les députés de l’ARP lesquels sont tenus de déposer la déclaration de leurs biens et en cas de cumul avec d’autres fonctions de le signaler en vue d’éviter les conflits d’intérêts.

Il a conclu: » Ce projet de loi vient en complément de la loi adoptée sur la dénonciation d’actes de corruption, dont l’examen sera prévu lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres puis à l’ARP ».