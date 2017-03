Tunisie : la Confédération syndicale internationale critique la politique du FMI

La Confédération syndicale internationale a publié un communiqué critiquant la politique adoptée par le Fonds monétaire international vis-à-vis de la Tunisie.

L’organisme international estime que la politique du FMI à l’égard de la Tunisie risque de pousser la Tunisie vers le gouffre, avec des effets dévastateurs sur l’économie tunisienne et sur le modèle démocratique unique dans la région.

La Confédération considère que le FMI risque d’entrainer la Tunisie dans une crise profonde, avec le refus du déblocage de la deuxième tranche du prêt, à un moment où la Tunisie a besoin d’un soutien international.

La Confédération syndicale internationale déclare que le FMI est en train d’exercer des pressions pour que l’Etat se défasse de la pléthore de fonctionnaires, conformément à ses recommandations et réduise les pensions de retraite.

La secrétaire générale de la Confédération, Sharan Burrow, a indiqué que les répercussions de cette politique «seront désastreuses sur la Tunisie et sur ses voisins et pourraient ouvrir la porte à la montée de l’intégrisme en Tunisie et dans les pays voisins et aggravé le taux de pauvreté.»