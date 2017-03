Sigma Conseil : des résultats satisfaisants pour Chahed et BCE

Le tableau de bord de Sigma Conseil a publié aujourd’hui le taux de satisfaction relatisf au Chef du gouvernement et à celui du Président de la République, d’après un sondage effectué entre les 25 et 28 février, montrant que le rendement du Chef du gouvernement et celui Président de la République ont crû respectivement à hauteur de 68,9% et 57 %.

De son côté, Néji Jalloul, ministre de l’Education, est dans le classement. Il figure parmi les personnalités politiques préférés des sondés. De ce fait, il est arrivé devant Abdelfattah Mourou et Samia Abbou. Alors qu’il y a deux mois de cela, son taux de popularité avait chuté pour atteindre 65%. Notons que Néji Jalloul a longtemps gardé sa première place de personnalité ayant joué un rôle important dans le paysage politique et le voilà à nouveau au-devant de la scène.

Le palmarès des personnalités les plus marquantes, selon les Tunisiens

Petit tour d’horizon des personnalités politiques les plus marquantes à l’échelle nationale du classement de 2017, c’est ce qu’a présenté Sigma Conseil, en date du 21 janvier. Les Tunisiens ont choisi Youssef Chahed, suivi du Président de la République Béji Caïd Essebsi. Et à la 3 ème position Samia Abbou. Alors que dans la quatrième position on trouveà Néji Jalloul.

Pour rappel, l’évaluation des cent premiers jours des Chefs de gouvernement attribue le meilleur score à Mehdi Jomaa. 79% des Tunisiens considèrent que le bilan de son gouvernement était « positif », suivi de Youssef Chahed avec 52% et 40% pour Habib Essid.