La banque internationale Citi a récemment annoncé la nomination de Ramz Hamzaoui au poste de Directeur Général pour l’Afrique du Nord couvrant le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, relevant de Atiq Rehman, Président-Directeur Général Moyen-Orient et Afrique de Citi.

A ce titre, M. Ramz Hamzaoui supervisera tous les responsables des produits et des fonctions couvrant les trois pays d’Afrique du Nord, en veillant à l’alignement de la stratégie, des priorités et des opportunités de croissance pour Citi en Afrique du Nord.

M. Hamzaoui dispose d’une large expérience de plus de 25 ans dans le secteur bancaire allant du Corporate Banking à la trésorerie en passant par le commerce ou encore le financement de projets et les financements structurés en Afrique, avec une expertise et une connaissance approfondies des pays de l’Afrique du Nord.

M. Hamzaoui a rejoint Citi en 1989 et a servi dans plusieurs pays dont la Tunisie et l’Algérie. Il a également occupé des postes de direction au sein du pôle des marchés de capitaux, du Corporate Banking et de la gestion de pays.

«A travers cette nomination, Citi reconnaît, comme plusieurs de nos clients internationaux, la spécificité et le potentiel de la région de l’Afrique du Nord qui se trouve au carrefour de l’Afrique, de l’Europe et du Moyen-Orient», a déclaré M. Hamzaoui. «Nous travaillerons à utiliser notre réseau et nos ressources, locales et mondiales, pour accompagner au mieux nos clients dans toute la région et contribuer à la croissance des pays».

Citi est présente dans vingt-quatre marchés de la région Moyen-Orient et Afrique et ses services incluent des services bancaires d’investissement et de financement, des services de marchés de capitaux, de courtage, de solutions de gestion de la liquidité et de la trésorerie ainsi que des services de banque privée et de banque islamique. Citi offre également des services bancaires aux consommateurs dans deux de ces marchés, à savoir aux Emirats Arabes Unis et au Bahreïn.