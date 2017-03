Meubles Intérieurs : une passion transmise de père en fils

Aux meubles Intérieurs, la vitrine des meubles fait partie de celles que le temps ne semble pas altérer. Son succès lui a valu des années de travail depuis sa création en 1988. Tout a commencé avec un seul showroom à El Manar 1, puis petit à petit la société s’est développée pour atteindre aujourd’hui neuf showrooms: six en Tunisie, un à Abidjan, un à Tripoli, et un autre en Algérie.

A l’occasion de « Intérieurs », Aziz Ben Slimane, directeur général adjoint de Meubles Intérieurs, a déclaré: » Nous devons cette réussite au facteur temps qui a joué en notre faveur. Mais aussi au travail de mon père Hatem Ben Slimane de qui j’ai hérité le sens du respect de l’enseigne et du travail accompli par tous les collaborateurs qui ont contribué à ce succès”.

M. Ben Slimane a indiqué avoir pris les rênes, il y a cinq ans de cela, en soulignant: « J’ai commencé à travailler en bas de l’échelle en faisant le coursier, puis en travaillant sur la logistique, l’achat, le bureau d’études et au final la comptabilité et les finances ».

La nouveauté de Meubles Intérieurs

Trois axes de développement majeurs: le premier comprend l’e-commerce, qui présentera une exclusivité de plusieurs articles sur internet. Le second comprend l’export. Et la toute récente nouveauté les meubles haut de gamme et des chaises très techniques. Il souligne: » Arman Müller qui veut s’installer en Tunisie, nous a contacté pour le représenter tout comme pour commercialiser la première chaise « hire and chair » la chaise la plus vendue dans le monde à 7 millions d’exemplaires dans 138 pays ».

Pour lui, chaque Tunisien sera demain assis sur une chaise de « M.I. » ainsi que chaque Africain « , a-t-il indiqué.

Son mentor

« Sans aucun doute, mon père Hatem Ben Slimane qui m’a inspiré d’abord et Steve Jobs parce qu’il est parti de rien et à force de persévérance et de travail il est arrivé là où il était notamment lors de son fameux discours à Stanford en 2005, qui m’a donné aussi l’envie », conclut-il.

Pour rappel, l’introduction de Meubles Intérieurs au marché principal de la cote de la Bourse s’effectuera par: