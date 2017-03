F. Ben Tanfous : « Oui pour la privatisation des banques étatiques »

Dans une déclaration à leconomistemaghrebin.com, le directeur général de l’ATB, Mohamed Férid Ben Tanfous, a déclaré que les banques étatiques devraient être privatisées sans tarder parce qu’elles n’ont plus leur place au jour d’aujourd’hui.

« Depuis longtemps je suis pour la privatisation des banques étatiques », lance-t-il et de préciser la différence entre banque publique et banque étatique. Pour lui, une banque étatique est détenue par l’Etat : « En ce sens que même les banques privées sont des banques publiques car une bonne partie de leurs ressources provient du public autrement dit le client. Donc, toutes les banques sont des banques publiques », considère-t-il.

Dans le même contexte, il a considéré que les banques étatiques n’ont plus de place dans un secteur bancaire compétitif. « Ces banques doivent avoir les mêmes moyens que les banques privées et les même démarches des banques privées en ce qui concerne le traitement des clients », considère-t-il.

Par ailleurs, il a affirmé que la privatisation d’une banque ne veut pas dire qu’elle doive sortir du circuit bancaire et du circuit financier, bien au contraire. « En France, nous avons vu que la privatisation du Crédit agricole a réussi et qu’elle a participé à l’amélioration du rendement de la banque au niveau du financement du secteur agricole et ça été multiplié par trois », argumente-t-il.