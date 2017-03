Quel est le sort des deux journalistes Sofiane Chourabi et Nadhir Ktari, disparus en Libye depuis le 8 septembre 2014, sont-ils encore en vie ? Cela fait plus de trois ans qu’ils ont disparu, on ignore encore ce qui c’est réellement passé ? Le mystère sur leur kidnapping plane encore. Où sont-ils aujourd’hui ? La mère de Nadhir, Sonia Rejeb n’a de cesse de demander des informations au gouvernement sur le sort de son fils.

Depuis hier, les parents du journaliste Nadhir Guetari observent un sit-in sur la Place du gouvernement à la Kasbah. Dans une déclaration aux médias Sonia Rejeb, la mère de Nadhir a déclaré: « J’ai pris la décision de faire un sit-in à la Kasbah car je trouve que le gouvernement d’Union nationale n’est pas assez coopératif ». D’après elle, le gouvernement est préoccupé par le dossier de la Libye et le sort des deux journalistes ne semble pas être sa priorité.

Et de poursuivre: « Tous les jours nous recevons des informations. Tout comme nous ne connaissons pas la pertinence de l’information. Certains disent qu’ils se trouvent entre les mains des forces armées libyennes, d’autres évoquent qu’ils ont été cédés à d’autres parties. Des réponses précises doivent être apportées pour lever tous ces doutes », soutient-elle.

Elle conclut : » J’en appelle au chef de gouvernement Youssef Chahed pour qu’il entreprenne des démarches auprès des autorités libyennes afin de trouver les bonnes réponses à toutes ces informations contradictoires, surtout celle concernant qu’ils auraient fait l’objet d’une transaction entre des parties impliquées dans le kidnapping. ».

Pour rappel, les prises d’otage sont devenues monnaie courante dans le monde. Plus d’une centaine de personnes sont détenues par des groupes terroristes ou par des rebelles. Généralement, les otages sont de nationalité étrangère. Le gros point d’interrogation est de savoir pour quelles les raisons les deux journalistes tunisiens ont-ils été kidnappés?