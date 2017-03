Gouvernement Chahed : jusqu’à quand et jusqu’où tiendra-t-il ?

Le gouvernement Youssef Chahed a beau se présenter en rangs serrés. On est en droit de se demander s’il tiendra face à ses adversaires. D’autant plus qu’il ne pourra encore ajourner le règlement de certains problèmes épineux.

L’image est restée dans bien des esprits. C’est effectivement en rangs serrés que le gouvernement de Youssef Chahed s’est présenté, dimanche 26 février 2017, derrière le Chef du gouvernement. Ce dernier a, par ailleurs, affiché, au cours de l’interview qu’il a accordée à Al Hiwar Attounisi, une réelle assurance montrant –et démontrant- qu’il tient bien les commandes d’un gouvernement capable de redresser la barre.

Est-ce une fausse impression? Certains commentateurs ne sont pas loin de le penser. Eu égard aux difficultés, notamment économiques et sociales, auxquelles le gouvernement Chahed ne manque pas d’être exposé.

Et l’on s’interroge déjà sur les chances de survie d’un gouvernement qui n’a pas suscité que des adhésions. Ce qui devait être normalement le cas étant donné que le gouvernement, dit d’Union nationale, a été nommé sur la base d’une plateforme commune, dite le Pacte de Carthage.

Des fissures

Quelques jours seulement après la nomination de ce gouvernement qui – faut-il le rappeler – n’a pu arracher la participation de forces vives, comme la principale Centrale syndicale du pays, l’UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail), et le Front populaire, ce dernier ayant présenté cependant quelques fissures.

En témoigne la création d’un Front du salut qui se veut en rupture avec la manière avec laquelle ont pris forme les choix opérés par le gouvernement Chahed. Mais avec aussi, semble-t-il, toute une ligne de conduite imaginée par le Chef de l’Etat. Une querelle de personnes et de …strapontins pour certains commentateurs.

Tout un cocktail donc explosif qui ne manque pas de signifier la désapprobation. Qui a d’autant plus de chances d’être entendu que le gouvernement Chahed semble, malgré tout, commettre des erreurs.

A-t-il été mal conseillé ?

La publication de la circulaire n° 4 ainsi que le limogeage d’Abid Briki, le ministre de la Fonction publique, sorti des rangs d’une UGTT que l’on continue à courtiser, constitue sans doute des faux pas. Du moins c’est ainsi que ces deux dernières décisions ont été perçues.

Les intentions étaient, peut-être, bonnes. Mais, le résultat ne l’était pas. C’est là du moins un constat évident. On se demande, du reste, à ce propos, et concernant la circulaire n° 4, pourquoi Youssef Chahed a-t-il décidé de légiférer sur un terrain – celui de la liberté de la presse – sur lequel la Tunisie n’a cessé d’engranger des succès ? A-t-il été mal conseillé ?

On se demande ainsi comment agira Youssef Chahed pour régler certains problèmes épineux pour lesquels il ne pourra que prendre des décisions difficiles ? Et qu’il ne peut encore ajourner.

Ingratitude

Comme celui de la restructuration – privatisation ? – des trois banques publiques, du sauvetage des caisses sociales ou encore celui du chômage ? Il ne faut pas être un génie pour conclure qu’il ne peut aller qu’au-devant de grandes difficultés.

Outre la pression des syndicats, du Front du salut, et d’autres composantes du paysage, combien fragmenté, du tissu politique, il lui faudra résister face à la société civile et à la rue qui est capable de rendre au gouvernement la vie bien difficile.

Et il est plus que certain que le gouvernement Youssef Chahed sera bien desservi et par l’approche des échéances municipales – des partis et des personnalités politiques ne sont-ils pas déjà entrés en campagne ?- et par l’ingratitude.

A-t-on oublié déjà, à ce propos, le vécu du gouvernement d’Habib Essid ?