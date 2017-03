The EVE’nt by ATUGE au Féminin : l’innovation au féminin

Un dîner-débat aura lieu le 3 mars à Paris pour célébrer les femmes aux parcours exceptionnels. Il rassemblera 80 personnes et sera l’occasion d’échanger avec des femmes qui représentent l’excellence tunisienne au féminin.

Le programme de la soirée s’articulera autour de deux tables rondes:

Première table ronde – Lumière sur Elles

● Hinda Gharbi – Présidente de Schlumberger Wireline

● Inès Safi – Chercheuse en physique théorique au CNRS

● Sonia Ben Rhouma – Directrice Générale Partenariats, Bridgestone

Deuxième table ronde – L’innovation au Féminin

● Arbia Smiti, Fondatrice de Carnet de Mode, Ambassadrice de la French Tech etreprésentante de la France au G20 YEA (Young Entrepreneurs’ Alliance)

● Chloé Bonnet – Fondatrice fivebyfive et cofondatrice Open Data Institute Paris

● Emmanuelle Jardat – Directrice Innovation et Responsabilité Sociale d’Entreprise chez Orange

● Khaoula Tlili – CEO et fondatrice de Blockchain Solutions

● Rym Soussi – Cofondatrice de Bifasor

Cette table ronde sera modérée par Sihem Ben Mahmoud Jouini, directrice du Master Innovation et Management Grands Projets à HEC Paris. Parmi les invités on compte Olivier Ezratty, auteur du blog « Opinions Libres », du Guide des startups et du Rapport du CES de Las Vegas chaque année depuis 2006. Il est également auteur du projet photographique « Quelques femmes du numérique! ».

Cet événement est sponsorisé par Faurecia Tunisie. Pour y participer, il suffit de s’inscrire via ce lien. Les places sont limitées.

Placé au sein d’un réseau reconnu, le Groupe ATUGE au féminin a pour objectifs de dynamiser le réseau des femmes cadres tunisiennes et de mettre en avant leur parcours professionnel remarquable. Il se veut également une force de proposition dans la réflexion sur le rôle de la femme tunisienne dans le développement économique et social en Tunisie et en France.

Durant les deux premières années suivant sa création, le Groupe ATUGE au Féminin s’est illustré par des événements de Networking et de développement personnel organisés à Paris et à Tunis. Les événements les plus marquants ont notamment été :

● Le premier Dîner Annuel de Tunis du 20 juillet 2015 avait vu la participation de plusieurs invitées de marque telles que Samira Meraii, Ministre de la Santé et ancienne Ministre de la Femme, de l’enfant et de la famille, Latifa Lakhdhar, Ministre de la Culture et de la Sauvegarde du patrimoine, Nejla Moalla Harrouch, directrice générale de BIAT Assurances et ancienne Ministre du Commerce et de l’artisanat, Sihem Ben Mahmoud Jouini, professeur et maître de conférences en management, innovation et entrepreneuriat et première femme présidente de l’ATUGE, Hinda Gharbi, présidente de Schlumberger Wireline et Salha Amara première Tunisienne ayant suivi le cursus des Grandes Ecoles et qui a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de France Télécom-Orange.

● La première édition de The EVE’nt by ATUGE au Féminin à Paris s’est tenue le 5 février 2016, sous le thème du » Leadership au Féminin ». Y étaient invités : M. Hassen Zargouni, fondateur et Directeur général de Sigma Conseil et ancien président de l’ATUGE, M. Didier Charvet, ancien Directeur général d’Orange Tunisie, Nejla Moalla Harrouch, Directrice générale BIAT Assurances, M. Atef Hamza, Directeur général de Faurecia Informatique Tunisie, Kheira Boulhila – Managing Director Accenture, Iman Chaabane – CFO Tunisie Llyod, Rym Sahnoun, AMEA Networks Deputy Director Orange, et Samar Louati, CEO et Fondatrice de Notchapp.

● Le deuxième Dîner annuel de Tunis, le 15 juillet 2016, où deux moments forts ont rythmé la soirée : en première partie du dîner, rehaussée par la présence de Mme la Ministre de la Femme, de l’enfant et de la famille : plusieurs présentations se sont enchaînées afin de dresser un état des lieux de l’écosystème de l’entrepreneuriat au Féminin et en deuxième partie, le témoignage de plusieurs femmes entrepreneures aussi remarquables qu’inspirantes pour clôturer la soirée.

Nous citons, à titre exemple: Azza Driss, CEOde Pub-lik.com, première plateforme de crowdsourcing dans la région MENA, Mouna Bakali, fondatrice de Fresh Agri, Amel Saidane, CEOde SlickStone, spécialisée dans les technologies de l’information, Dora Megannem Djemal, CEO de Lundja spécialisée dans l’exportation de l’artisanat haut de gamme en Tunisie.

Le Groupe a également lancé en 2017 la première édition de son programme de mentoring dédié aux Atugéennes en début de carrière. Ainsi, une vingtaine de mentors avec de hauts postes de responsabilité se sont portés volontaires pour accompagner des jeunes femmes et les aider à développer leurs carrières en les faisant bénéficier de leurs conseils et de leur riche expérience pour gagner en maturité professionnelle. Cette initiative est la première en son genre au sein de l’ATUGE.

Pour davantage d’informations, écrire à l’adresse : aufeminin@atuge.org