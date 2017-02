Appel à candidatures pour le Prix Orange de l’Entrepreneur Social 2017

Dans le cadre de sa responsabilité sociale, Orange Tunisie encourage les porteurs d’idées ainsi que les start-ups de moins de trois ans proposant des projets innovants basés sur les TIC et ayant pour but d’améliorer les conditions de vie des populations dans des domaines comme la santé, l’éducation, l’autonomisation des femmes, ou encore l’agriculture ou la culture, à candidater au Prix Orange de l’Entrepreneur Social 2017.

Dans un premier temps Orange Tunisie et son partenaire Yunus Social Business Tunisia étudieront les projets soumis et désigneront les trois meilleurs projets. Les trois lauréats tunisiens recevront respectivement 10 000 DT, 6 000 DT et 4 000 DT et seront encadrés par Yunus Social Business Tunisia (YSB) sur l’amélioration de leurs business plans et de leurs soft skills, ainsi que sur la possibilité de lever de fonds. Par ailleurs, le 1er lauréat, en plus de sa dotation et de l’encadrement de YSB, se verra offrir par Orange Developer Center, la conception technique de son application mobile citoyenne.

Par la suite, les trois gagnants tunisiens accèderont à la seconde phase internationale, où ils seront en compétition avec les lauréats des autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient dans lesquels le groupe Orange est présent, soit 51 candidats au total. Les trois gagnants à l’échelle internationale auront ainsi une dotation équivalente à 25 000€, 15 000€ et 10 000€ et bénéficieront d’un accompagnement par des professionnels de la création et du financement des jeunes entreprises.

Les candidatures sont donc ouvertes dès aujourd’hui et jusqu’au 6 juin 2017 à 21:00 GMT sur le portail d’Orange dédié aux entrepreneurs dans la rubrique, «Prix Orange de l’Entrepreneur Social».

Qui peut postuler?

Toute personne ou entrepreneur âgé de plus de 21 ans ou toute entité légale (start-up) de moins de trois ans sans restriction de nationalité, peut participer gratuitement aux Prix Orange de l’Entrepreneur Social.

Les résultats?

La cérémonie de remise du prix tunisien aura lieu en septembre 2017 et celle du prix international est prévue en novembre 2017, lors des AfricaCom Awards au Cap (Afrique du Sud).

Entreprendre est une véritable alternative à l’employabilité, soyez donc tous au rendez-vous.

Plus d’informations : RSE@orange.com