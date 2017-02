Huawei dans le top 3 mondial des parts de marché de smartphones

Huawei défie la tendance du secteur avec une croissance annuelle de 30,2% en 2016 pour obtenir 10% du marché mondial des smartphones. Selon les chiffres publiés par les analystes stratégiques de Strategy Analytics et de Counterpoints Research, Huawei CBG est devenu le troisième fabricant de smartphones en part de marché, représentant 10% du marché mondial total.

Parallèlement, le nombre total des ventes mondiales de smartphones a augmenté de 2,3% en glissement annuel en 2016, pour atteindre 1,47 milliard d’unités.

Le marché chinois a fourni une grande partie de ce chiffre total, avec 467 millions de téléphones mobiles vendus pour l’année. Parmi les cinq premiers fournisseurs : Samsung, Apple, Huawei, OPPO et Vivo, les trois marques chinoises représentent ensemble près de 20% de la part de marché mondiale. Huawei s’est classée troisième au classement général, avec près de 10% de part de marché, en maintenant une croissance stable, malgré un marché mondial plus faible. Au total, elle a vendu 139,3 millions d’unités en 2016, en hausse de 30,2% par rapport à 2015.

Malgré le ralentissement du marché mondial des smartphones, la croissance annuelle des ventes de l’entreprise montre une forte dynamique et continue de se situer au-dessus de la moyenne du secteur. Les ventes sont passées de 75 millions en 2014 à 108 millions en 2015 et à environ 140 millions en 2016. Cette croissance défiant le secteur a consolidé sa position de troisième fournisseur mondial de smartphones.

La voie de la consolidation : évolution et stabilité

La société a lancé le HUAWEI P9 et le HUAWEI Mate 9 en 2016, deux modèles phares qui continuent la stratégie de Huawei de proposer des smartphones de hautes performances qui allient la technologie puissante, le design fonctionnel et l’expérience utilisateur intuitive pour conquérir une reconnaissance internationale. Les ventes mondiales de la série phare HUAWEI P9 ont dépassé à ce jour les 10 millions d’unités, ce qui en fait le premier modèle du groupe à atteindre cet objectif.

Les lancements de printemps et d’automne de ces deux smartphones phares – chacun équipé d’une fonctionnalité photographique de pointe – a garanti de solides résultats au quatrième trimestre de 2016 pour Huawei. « Huawei était une étoile montante en Décembre 2016, une réalisation importante pour les entreprises chinoises, » a déclaré Tina Lu, analyste principale de Counterpoint Research. Commentant l’objectif de vendre plus de smartphones que Apple en 2017, Lu a ajouté : « La performance en Amérique du Nord et sur les marchés asiatiques sera la clé. Si l’on peut miser sur sa forte position en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, alors il a une chance d’atteindre cet objectif. »

Huawei a capitalisé sur l’occasion unique présentée par l’économie en plein essor de la Chine au cours des dernières années pour rencontrer un réel succès sur son marché intérieur, répondant à la demande de smartphones hautement personnalisés sur un marché grandissant. Pendant ce temps, Huawei a établi sa marque mondiale à travers le marketing stratégique, la dotant d’une plus grande personnalité et en dépassant l’image d’une marque purement technologique. Grâce au soutien de stars mondiales et régionales, ainsi qu’au parrainage sportif et au placement de produits, l’image de marque et la réputation de Huawei sont de plus en plus reconnues par un public de plus en plus nombreux.

Elle a également modifié sa stratégie de canaux, augmentant ainsi le nombre total de ses services hors ligne à plus de 460, répartis dans 45 pays à travers le monde. La société a lancé son « plan 1000 comtés » en Chine dans le but de mettre en place des magasins dans 1000 comtés à travers le pays. Huawei a également établi des partenariats stables à long terme avec des milliers de distributeurs et de détaillants dans le monde entier. L’échelon international en pourcentage du chiffre d’affaires a augmenté à 71% en 2016, en hausse de 13 points de pourcentage à partir de 2015. Le nombre de détaillants offrant des appareils Huawei à travers le monde a également augmenté à plus de 70.000.

Tarun Pathak, directeur associé au Counterpoint Research, a fait l’éloge de la stratégie de Huawei, « Huawei s’est implanté sur le marché haut de gamme avec le lancement réussi du P9 et du Mate 8 et continuera à s’engager davantage sur le marché haut de gamme à l’avenir, défiant Apple. En 2017, nous nous attendons à ce que Huawei récolte la récompense de sa stratégie d’expansion de la chaîne hors-ligne lancée fin 2015 pour couvrir 1 000 provinces d’ici la fin de l’année. »

La voie du Perfectionnement : investissements et partenariats

L’investissement dans la Recherche et le Développement est la clé pour développer les caractéristiques et la technologie hautement recherchées des produits Huawei. Huawei investit 10% de ses ventes annuelles en R & D, afin de créer une expérience utilisateur haut de gamme pour ses smartphones. Selon un sondage réalisé par IPSOS, la notoriété mondiale de Huawei est passée de 76% en 2015 à 81% en 2016, car l’appréciation et la reconnaissance par les utilisateurs de l’esthétique, de la mode et de la créativité de Huawei se sont améliorées de façon significative.

En plus d’un certain nombre de produits de renommée à l’échelle mondiale, Huawei CBG a continué à renforcer sa marque internationale en 2016 pour soutenir l’expansion mondiale. La société a également poursuivi ses investissements en R & D pour renforcer et améliorer les fonctionnalités et la technologie de son portefeuille.

Pour les séries vedettes P et Mate, Huawei a collaboré avec des marques internationales telles que Leica et Porsche Design, en développant et en amplifiant le concept de marque Huawei tout en élargissant son attractivité par l’association avec d’autres leaders dans leurs domaines.

Ces partenariats ont eu un impact direct sur la notoriété de Huawei, qui a gagné l’éloge d’un nombre croissants d’institutions internationales respectées. En 2016, Huawei a été reconnus parmi les 100 meilleures marques mondiales d’Interbrand pour la deuxième année consécutive, se classant 72ème. Il a également été classé dans le BrandZ Top 100 des marques mondiales les plus prestigieuses à la 50e place. Ce succès de l’image de marque a également été répercuté sur les ventes mondiales, agissant comme une preuve supplémentaire que les utilisateurs préfèrent les téléphones mobiles Huawei.

Huawei a étendu ses partenariats au-delà de la technologie aux domaines de la conception, de la mode, du divertissement et du marketing sportif. L’icône du football Lionel Messi et les stars d’Hollywood Scarlett Johansson et Henry Cavill ont tous approuvé Huawei, en élargissant la notoriété de la société au sein de nouveaux publics ciblés.

Stratégies globales et locales pour le succès

Huawei a consolidé sa position comme l’un des trois plus grands fournisseurs de smartphones au monde avec des stratégies nationales et d’outre-mer distincts qui ont solidifié ses avantages dans certaines régions, tout en ouvrant de nouveaux marchés grâce à son innovation continue et l’efficacité des opérations. « Huawei a maintenu la troisième position avec une part de marché mondiale record de 10 pour cent de smartphone au 4ème trimestre 2016, la première fois que la société ait atteint un chiffre double. C’est une performance impressionnante « , a déclaré Woody Oh, Directeur de Strategy Analytics. « La performance outre-mer de Huawei sur des marchés comme l’Europe occidentale s’accélère en raison de la conception améliorée des smartphones, d’un marketing plus sophistiqué et d’une distribution de détail plus poussée. »