« Le Fret, nouveau cheval de bataille de Tunisair »

Dans le cadre de sa nouvelle politique commerciale visant à promouvoir son activité « fret » et afin de répondre au mieux aux attentes de sa clientèle en matière de qualité de service fourni, de sécurité et de sûreté, Tunisair procède au renouvellement de sa flotte de matériel roulant.

En effet, trois tracteurs (tracmas) et 20 remorques à bagages viennent d’être réceptionnés. Ils seront suivis, d’ici fin avril, par 20 «chariots porte-palettes» et 2 «chariots élévateurs électriques».

Le programme complémentaire de l’investissement de Tunisair pour l’année 2017 comprend également la réception de 4 tracteurs et 4 élévateurs supplémentaires, ainsi qu’un appareil de détection de volume et de poids.

Dans le même cadre, il est à rappeler que Tunisair s’est dotée, depuis le mois de mars 2016, d’un Grand Scanner de nouvelle technologie, destiné à l’inspection rayons X avancée du fret, idéal pour les palettes de fret aérien et doté de la technologie Double Vue de Marchandises : le RAPISCAN 638DV.

Ce matériel, certifié par le Service Technique de l’Aviation Civile (STAC) de la Direction Générale de l’Aviation Civile Française, permet de renforcer la sûreté et la sécurité des envois fret vers toutes les escales desservies par Tunisair et celles de la totalité des compagnies étrangères assistées par Tunisair, d’être en conformité avec les normes nationales, internationales et européennes et de garantir un système optimal d’inspection et de contrôle .

Outre l’amélioration de la qualité de service obtenue à travers l’utilisation de ce nouveau matériel et la célérité dans le traitement des marchandises destinées à l’export, ces acquisitions contribueront au soutien des revenus de l’entreprise et à la fidélisation de sa clientèle.