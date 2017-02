Le programme « Projet de vie » se poursuivra jusqu’en mars 2017

Poursuivant son engagement en faveur de l’accès des femmes aux postes managériaux et ses actions de développement personnel initiées à Tunis, Nabeul et dernièrement à Sfax, l’association « Féminin by UIB », lancée en 2015, a mis en place le programme de coaching et de développement personnel « Projet de vie ».

« Projet de Vie » est un programme semestriel qui se décline en 6 ateliers mensuels et dont les thématiques s’inspirent de la programmation neurolinguistique, du leadership et de l’affirmation positive.

Ces ateliers, placés sous le signe de l’échange, permettent aux participantes de faire le point sur leurs vies actuelles et d’identifier leurs atouts intellectuels et émotionnels.

Il s’agit ensuite de mobiliser ces atouts, grâce aux techniques de développement personnel, dans un but de réalisation d’objectifs de développement de carrière, mais aussi d’atteinte d’un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Le premier atelier, tenu en octobre 2016 à Tunis, sous le thème « Définir votre projet de vie» et assuré par la coach et formatrice Imen Bakhouch, a permis de mettre en exergue une approche progressive dans la définition des objectifs garantissant l’adéquation de ceux-ci avec les réalisations futures de chacune et chacun.

Le deuxième atelier, espace d’échange et de partage, tenu en novembre 2016 et animé par deux membres de l’association, avait pour thème « Comment se motiver pour réaliser nos objectifs ? ». Il avait permis d’aborder des questions importantes dans le processus de fixation des objectifs notamment leur pertinence et leur caractère réaliste.

Un troisième atelier de coaching en développement personnel s’est, enfin, tenu, samedi 24 décembre 2016, à Sfax. L’atelier, assuré par le coach et formateur en Neurolinguistique, Zouhair Mbarek, était placé sous le thème : « Projet de Vie : Pour un équilibre Global ».

L’événement a réuni plus de 50 participantes et participants issus de différentes régions et villes du pays (Sfax, Kerkennah, Metaloui, Degueche, Gabes, Nabeul, Tunis …).

Dans une ambiance joviale, l’atelier a permis d’aborder nombre de points, dont notamment, le besoin d’avoir un rêve et comment élaborer un audit de vie et un projet de vie.

L’atelier s’est clôturé, dans la joie et la bonne humeur, sur une note musicale traditionnelle qui a permis à l’audience de découvrir plus en avant la musique locale.

Trois autres ateliers sont planifiés dans le cadre de ce même programme. L’association « Féminin by UIB » a entrepris cette action, qui se poursuivra jusqu’en mars 2017, pour renforcer davantage la motivation des femmes de l’UIB et leur insuffler une nouvelle dynamique d’inspiration, de positivité et de motivation, afin de continuer à oeuvrer, comme elles l’ont toujours fait, pour la pérennité et l’essor de l’Union Internationale de Banques tout en s’épanouissant sur le plan personnel.