Le contrat « Al Karama » finalement adopté

La politique menée dans la lutte contre le chômage des jeunes est celle d’agir rapidement, telle est l’annonce faite par le Chef du gouvernement Youssef Chahed, à l’occasion d’un récent discours effectué le 14 janvier, en déclarant: « Nous devons donner un nouvel élan à la génération future ».

Pour y parvenir, il faut investir dans la formation et dans la création de postes d’emploi, a déclaré Imed Hammemi, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil des ministres.

Il a déclaré: « Ce sont les régions de l’intérieur qui ont le plus souffert par ce fléau. Et c’est dans ce contexte que des fonds baptisés « Contrats de dignité » intitulés aussi « Al Karama », d’une valeur totale de 250 MD, ont été créés. Ils seront consacrés au développement des régions intérieures et à l’investissement dans différents secteurs ».

Lancé depuis le 28 septembre 2016, la mise en place de ce projet a pris six mois de temps. Finalement, il vient d’être adopté. M Hammami a fait savoir que le gouvernement d’Union nationale est en train d’appliquer à la lettre l’accord de Carthage en toute transparence. Il ajoute que ce contrat prend en charge 25 mille chômeurs, afin d’assurer à chaque citoyen l’égalité des chances sur l’ensemble du territoire. Et de poursuivre: « Ce projet vise les diplômés chômeurs, longue durée ».

Quant aux modalités de l’accord, » elles seront portées à la connaissance du public prochainement », a précisé M. Hammemi. Il ajoute que les personnes visées par ce programme recevront un salaire de 600 dinars pendant 2 ans.

Sur un autre volet, la formation professionnelle, M Hammami a souligné que le gouvernement approfondira les réformes dans ce secteur.

« Il s’agira d’un appui de l’Etat en faveur des jeunes désireux de travailler Nous voulons aider les jeunes à travers l’encadrement… Il faut donner de l’espoir aux jeunes », conclut-il.