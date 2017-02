Gouvernement : la lettre de démission de Abid Briki serait prête

Des sources concordantes affirment que le ministre de la Fonction publique et de la Gouvernance, Abid Briki, aurait préparé sa lettre de démission qu’il n’a pas encore déposée auprès du Chef du gouvernement. Si cela s’avérait vrai, il s’agirait de la première démission dans le gouvernement d’Union nationale.

Intervenant pour s’expliquer, dans le cadre du programme Ici et maintenant sur la chaîne privée Attassia, Abid Briki a déclaré que les raisons de son intention de démissionner ont fait l’objet d’une discussion entre lui, les deux anciens secrétaires généraux de l’UGTT, Houcine Abassi et Abdesselem Jrad et le Chef du gouvernement, mais il ne les a pas dévoilées lors de son intervention.

Certes une telle démission, si elle porte préjudice à l’image du gouvernement d’Union nationale, ne risque pas de l’ébranler pour autant pour la simple raison qu’il jouit du soutien des deux plus grands partis qui détiennent le pouvoir et qu’il comprend plusieurs tendances politiques, un pluralisme politique qui s’étend jusqu’à la Centrale ouvrière.

Avec de tels appuis, ce gouvernement a encore de beaux jours devant lui.