Le Club Afrique Développement annonce l’ouverture des inscriptions à la 5ième édition du Forum International Afrique Développement, qui aura lieu les jeudi 16 et vendredi 17 mars 2017 à Casablanca.

Autour du thème « Les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique », cette édition confère à ses participants :

Un programme exclusif de rencontres thématiques de haut niveau,

L’opportunité de prendre part aux B to B,

L’accès et la participation au Marché de l’Investissement ainsi que les banques de projets qui y seront présentés.

Le Forum International Afrique Développement est aujourd’hui la plateforme de référence de la communauté d’affaires et de décideurs politiques engagés en Afrique.

Pragmatique, cette plateforme offre une dynamique concrète de B to B, de B to G, une visibilité des banques des projets d’investissements et des plans nationaux de développement à travers le Marché de l’Investissement.

A l’instar de l’édition précédente, la Tunisie sera à l’honneur au niveau du marché de l’investissement, avec un stand dédié et des présentations des grands projets.

La 4ème édition a connu la participation d’une délégation officielle composée de la FIPA, du CEPEX et de l’UTICA, ainsi qu‘une cinquantaine d’hommes d’affaires tunisiens.

La présidence du jury des « Trophées de la coopération Sud-Sud » a été accordée à la Présidente de l’UTICA.

La société OneTech Tunisie a décroché le prix de la meilleure entreprise engagée dans le développement des échanges et des investissements intra-africains.

La 4ème édition a été marquée par la participation de 2400 opérateurs de 36 pays (dont 24 pays de l’Afrique), ayant généré près de 4 800 RDV B to B et 56 B to G.