Mohsen Marzouk soumet à BCE un rapport sur sa visite en Libye

Les frictions entre le parti Machrou3 Tounes et la Présidence de la République persistent, en particulier après la rencontre de la délégation du parti avec le général Khalifa Hafter en Libye.

Interrogé sur le contenu de cette rencontre, Sahbi Ben Fraj, membre du parti Machrou3 tounes, a déclaré: « Cela fait partie de la nature des choses que tout parti politique doive à toute occasion nouer des relations cordiales et amicales avec tous ceux qui partagent ses principes et ses convictions surtout quand on parle du même combat dans la lutte contre le terrorisme. Mais plus encore depuis que la Libye est devenue le point de relais pour les jeunes Tunisiens partis dans les zones de conflit en Irak ou en Syrie ou ceux qui sont restés en Libye ».

Contre toute attente, l’institution présidentielle, par le biais d’un communiqué, a informé que l’initiative de Machrou3 tounes n’engage que ce parti qui n’a pas faculté à représenter le Président de la République Tunisienne auprès des décideurs libyens tels que le maréchal Khalifa Hafter. Ce désavoeu n’a pas empêché pour autant le Président de la République de recevoir M. Mohsen Marzouk pour un exposé de sa visite en Libye, et probablement, estime M. Ben Fraj, un communiqué conjoint sera publié à la fin de l’entretien.

M. Ben Fraj prédit-il une issue prochaine à la crise libyenne ? Tant s’en faut répond-il. Le conflit entre l’Est de Tripoli et l’Ouest de la Libye est si profond que seul un travail de longue haleine pourra en réduire les divergences.

Et de conclure : « Je pense que l’initiative du Président de la République tombe à pic, il faudrait quand même assurer le dialogue avec toutes les parties libyennes pour arriver à une résolution pacifique en espérant que la médiation tunisienne réussisse aussi bien dans l’intérêt bien compris des Libyens que des Tunisiens ».