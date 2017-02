Le Mouvement du peuple organise son premier congrès

Le Mouvement du peuple (“haraket chaab”) organise son premier congrès, qui aura lieu les 2, 3 et 4 mars, aux dires de Zouhair Maghzaoui, secrétaire général du parti. Ce congrès se propose d’élire un bureau politique et un conseil national qui seront suivis d’une évaluation globale du mouvement. Il se propose également de débattre des difficultés économiques et sociales et quelles sont les solutions à apporter. 650 congressistes sont attendus à ce rendez-vous.

Evoquant le volet des élections municipales, le secrétaire général a déclaré que son parti est « prêt ». Cela dit, ce qu’il redoute lors de ces élections, c’est l’ingérence des partis de la coalition, et ce, d’autant plus après la désignation des gouverneurs qui porteront outre la casquette du poste qu’ils occupent celle de délégué de circonscription. Il précise: « Il est clair que la coalition au pouvoir veut gagner à tout prix les Municipales ».

De ce fait, il fait appel aux autres partis à veiller à ce que les prochaines élections soient équitables, tout en soulignant que son parti est un acteur éminent sur la scène politique et qui fait valoir son poids au gouvernement.

Interrogé sur la crise en Libye, M Maghzaoui a répondu qu’il faut laisser les parties libyennes dialoguer entre elles sans ingérence étrangère, pour mettre fin aux violences et lutter contre les terroristes qui essaient de gagner du terrain.

Notons que le coup d’envoi du congrès aura lieu au palais d’El Menzah. Les travaux se poursuivront à Hammamet.