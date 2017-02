Lancement de l’espace libre-service bancaire de la BIAT

La BIAT a annoncé le lancement de son premier espace de libre-service bancaire en plein cœur de Tunis, avenue Habib Bourguiba.

Proximité, rapidité et sécurité : la BIAT confirme son engagement d’accompagner ses clients et de répondre à leurs besoins en s’appuyant sur les opportunités offertes par les nouvelles technologies.

C’est en présence de son Directeur Général, Mohamed Agrebi, et de hauts responsables de la BIAT que le libre-service bancaire BIAT a ouvert ses portes le 23 février 2017.

Situé en plein cœur du centre-ville de Tunis, il est accessible à tout client muni de sa carte bancaire tous les jours de la semaine, y compris le weekend, de 6h à 22h.

Les clients peuvent y effectuer, via les bornes interactives et les GAB, toutes les opérations bancaires courantes telles que :

l’extrait de compte détaillé,

l’édition du RIB ou de l’IBAN,

la consultation de solde,

les transactions de retrait et de dépôt d’espèces,

les dépôts de chèque,

les opérations de change,

la commande de chéquiers,

la recharge de cartes prépayées,

la recharge de ligne GSM.

L’espace comporte également un GAB dédié aux personnes à mobilité réduite.

La première banque du pays, consciente des mutations sociologiques et comportementales des Tunisiens, a développé depuis plusieurs années une large gamme de services de banque à distance s’appuyant notamment sur le digital pour sa clientèle Particuliers, Tunisiens Résidents à l’Etranger, professionnels et entreprises tels que « Biatnet », « Multivir » et le « Paiement en ligne ». Aujourd’hui, la banque marque le renforcement de sa stratégie multicanal avec l’ouverture de cet espace de libre-service bancaire, un concept qui sera progressivement étendu à d’autres régions du pays et dont les fonctionnalités seront enrichies.

Par l’extension continue de son réseau d’agences, le développement du parc d’automates et de libre-service bancaire et plus généralement de la banque à distance, la BIAT confirme son positionnement de proximité et son engagement au service du client et de l’économie tunisienne.