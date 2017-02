Land’Or devient le partenaire régional du FC Barcelone

La Barça et Land’Or ont officialisé un accord pour les prochaines années. C’est la première fois qu’une entreprise tunisienne devient partenaire régional du club légendaire, le FC Barcelone.

Avec cet accord, le club et Land’Or unissent leurs efforts afin de promouvoir ensemble deux secteurs étroitement liés : l’alimentation et le sport. Les deux partenaires travailleront main dans la main afin de mettre en valeur un style de vie plus sain.

« La vocation internationale a commencé à se matérialiser. C’est un grand challenge. Le Maghreb est notre territoire naturel et c’est une zone stratégique pour Land’Or. Nous sommes présents en Afrique subsaharienne à travers quatre représentations et au Moyen-Orient. Nous sommes aussi sur le marché américain depuis trois mois« , a déclaré Hatem Denguezli, PDG de Land’Or.

Land’Or est aussi désormais le représentant de la marque américaine Kraft Heinz en Tunisie. Notons que Land’Or exporte en tant que fabricant des produits Kraft Heinz dans cinq pays.