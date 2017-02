Été 2017 : Voyamar commercialisera 20 000 sièges sur les vols réguliers de Tunisair

Ilyes Mnakbi, PDG de Tunisair, a reçu mardi, Laurent Abitbol, PDG du tour-opérateur « Voyamar » et ce en présence de Ali Miaoui, Directeur Général Adjoint Commercial et de hauts cadres commerciaux de la Compagnie.

Les discussions ont porté sur les axes de coopération et de partenariat entre les deux parties dans l’objectif de les renforcer.

Il convient de signaler que Voyamar fait partie du groupe Marietton qui regroupe Aérosun, les réseaux d’agences Havas (180 agences en propre et 130 agences franchisées) et le réseau d’agences Afat/Selectour (1 145 agences et plus de 30 000 entreprises clientes). Il est présent dans 92 départements et dans 610 villes françaises.

La collaboration effective sur le réseau Tunisair au départ de la France a débuté en 2011.

Grâce à ses réseaux d’agences de voyages, étendus sur le territoire français, le chiffre d’affaires sur le marché français vers la Tunisie du groupe Marietton, toutes compagnies confondues, a porté son classement à la deuxième position dans les ventes du réseau.

Aussi, le groupe Marietton est le deuxième vendeur de Tunisair en 2016.

La collaboration bilatérale entre la Compagnie nationale et « Voyamar », pour la saison « été 2017 », consistera à commercialiser près de 20 000 sièges sur les vols réguliers de Tunisair au départ des différentes plateformes françaises.