Tunisie : 632.5 milles chômeurs dont 33,6% sont diplômés du supérieur

D’après les résultats de l’Enquête Nationale sur la Population et l’Emploi du quatrième trimestre 2016 publié par l’Institut national de la Statistique (INS), le nombre de chômeurs s’établit à 632.5 milles chômeurs du total de la population active. Par conséquent, le taux de chômage s’établit à 15.5%.

Notons que la population active en Tunisie s’établit à 4069.2 milles au quatrième trimestre de 2016 et se répartit en 2899.6 milles hommes et 1169.6 milles femmes, ce qui représente respectivement 71.2% et 28.8% de la population active.

Le nombre de diplômés chômeurs de l’enseignement supérieur est estimé à 262.4 milles au quatrième trimestre 2016 et à 267.7 milles au troisième trimestre 2016, ce qui correspond respectivement aux taux de chômage de 31.6% et 31.9%.

Au quatrième trimestre 2016, le nombre des occupés s’établit à 3436.7 milles et se répartit en 2537,1 milles hommes et 899.6 milles femmes. Par rapport au troisième trimestre 2016, le nombre des occupés est de 3425..9 enregistrant une augmentation de 10.8 milles occupés.

La répartition des occupés selon les secteurs d’activités se présente comme suit :

51,8% dans le secteur des services,

18,3% dans le secteur des industries manufacturières,

15,1% dans le secteur agriculture et pêche

14,9% dans le secteur des industries non manufacturières.

Le taux de chômage pour le quatrième trimestre 2016 est estimé à 12.5% chez les hommes et 23.1% chez les femmes.