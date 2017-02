Stimuler la créativité des jeunes porteurs d’idées innovantes en Tunisie

Le Partenariat Souk At-tanmia lance une série de 30 ateliers de formation et d’information dans les 24 gouvernorats de Tunisie, et ce, afin d’optimiser la qualité des projets bénéficiaires et de favoriser le développement d’entreprises innovantes en Tunisie. Au cœur du programme de travail, l’idéation, un processus qui mène de la création au développement et à la mise en pratique d’une idée originale.

Cette série d’ateliers est l’une des nouveautés qu’offre la troisième édition en cours de Souk At-tanmia, ayant pour objectif de stimuler la créativité des jeunes porteurs d’idées, valoriser le potentiel des régions, optimiser la qualité des candidatures retenues pour cette édition, faire émerger une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs tunisiens créatifs, innovants et riches de projets à forte valeur ajoutée, capables de faire face aux nouveaux défis de la Tunisie.

En outre, ces ateliers d’idéation, qui se déroulent durant les mois de février et mars 2017 sous la coordination de l’APII, ciblent les jeunes Tunisiens et ceux qui ont envie de se lancer dans l’entrepreneuriat, mais qui n’ont pas encore d’idée précise d’activité ou qui peinent à bien structurer leurs idées. Au total, plus de 3 000 promoteurs potentiels devraient en bénéficier.

Y prendront part des cadres de l’APII, l’APIA, la Commission générale du développement régional (CGDR), les offices de développement régionaux, l’ANETI, les ministères des Affaires de la femme et de la famille et de l’Industrie, le CITET, la GIZ, les complexes industriels et technologiques régionaux, ainsi que des représentants d’acteurs privés et de la société civile comme l’ATUGE et Microsoft Tunisie.

A noter qu’un jury choisira les trois meilleures idées issues de chacun des 30 ateliers, que devront ensuite peaufiner leurs auteurs respectifs, en tenant compte des conseils et recommandations qui leur auront été formulés.