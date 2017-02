IVD : trois séances d’auditions publiques au mois de mars 2017

L’instance Vérité et Dignité vient d’annoncer les dates des prochaines séances d’audition publique, dans un communiqué rendu public, aujourd’hui, 21 février par l’instance.

Les trois séances d’audition publique se tiendront au mois de mars. La première audition se tiendra en date du 10 mars, sur les violations des droits des femmes, la deuxième est relative à la violation des droits de la navigation sur le web, prévu pour le 11 mars, quant à la troisième séance, elle est prévue pour le 24 mars et aura pour thème les violations des droits de l’homme sous Bourguiba.

Pour rappel l’instance Vérité et Dignité a déjà tenu quatre séances d’audition publique. Les deux premières séances se sont tenues les 17 et 18 novembre durant la période qui s’étale de l’indépendance à 2013 (les événements du bassin minier, les confrontations avec les islamistes, et les conflits entre les bourguibistes et les pro Salah Ben Youssef).

En date du 17 et 18 décembre 2016, l’IVD a auditionné des membres des mouvements de gauche et des islamistes et des partis panarabes, des témoignages sur les événements de Barraket Essahel et des émeutes du pain.

Janvier 2017 a connu, quant à lui, deux séances d’audition publique : les témoignages des proches des martyrs de la révolution, l’instrumentalisation de la justice, en date du 14 janvier. En date du 26 janvier, des témoignages sur le jeudi noir ont été présentés.