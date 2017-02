A partir du 1er mars 2017, les sacs en plastique seront désormais bannis des grandes surfaces affirme Riadh Mouakher, ministre des Affaires locales et de l’Environnement, lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui, 21 février à Tunis.

Le projet de loi relatif à l’interdiction des sacs en plastique, considérés nuisibles à la santé et à l’environnement, a été adopté en 2016 sur proposition du ministère des Affaires locales et de l’Environnement.

Il est à noter que la décision avait été annoncée au mois de févier 2016, pour laisser suffisamment de temps aux industriels concernés pour s’adapter à la nouvelle situation.

Par ailleurs, certaines grandes surfaces ont déjà remplacé les sacs en plastique par des couffins et sacs écologiques. Sur un autre volet, le sujet avait attisé la polémique entre le ministère et la Chambre syndicale des fabricants transformateurs de matières plastiques, relevant de la Fédération nationale de la chimie (UTICA), qui avaient en 2016 protesté que le ministère n’avait pas pris en considération les propositions et recommandations des fabricants lors de l’élaboration du projet de loi. En tout état de cause, il ne reste que dix jours avant l’entrée en vigueur de la loi sur l’interdiction définitive des sacs en plastique.