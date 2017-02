INS : en légère baisse par rapport à 2015, le PIB affiche 1% en 2016

L’Institut national de la Statistique (INS) a publié les chiffres sur l’évolution du PIB et du commerce extérieur à prix constants (Base 2010) relatifs au mois de janvier 2017.

Au quatrième trimestre 2016, le produit intérieur brut (PIB) en volume est de +1,1 %, après +1,2 % au troisième trimestre. En moyenne sur l’année, l’activité poursuit sa progression quasiment sur le même rythme : +1,0 % en 2016 après +1,1 % en 2015.

Au cours du mois de janvier 2017, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont enregistré en volume (prix constants) une stabilité à l’export (-0,2%) et une hausse à l’import (25,0%).

Au niveau des prix, les exportations ont augmenté de 9,8%, et les importations de 8,4%.

En valeurs courantes, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont atteint au cours du mois de janvier de cette année 2253,0 MD en exportations et 3474,8MD en importations, enregistrant ainsi une hausse de l’ordre de 9,6% à l’export et de 35,6% à l’import, et ce, par rapport au mois de janvier 2016.

Hors énergie, les prix ont augmenté à l’export de 8,6% et à l’import de 7,6%. En effet, au cours du mois de janvier 2017, les prix de l’énergie ont enregistré des hausses de l’ordre de 20,0% à l’export et de 38,4% à l’import.

L’évolution des exportations en volume par secteur montre une baisse enregistrée au niveau des secteurs de :

L’énergie de l’ordre de 29,6%

Textile-habillement et cuir de l’ordre de 1,4%. Par ailleurs, le secteur des mines, phosphates et dérivés a enregistré en volume une hausse de l’ordre de 2,3%.

Concernant les importations, l’évolution en volume est marquée par une hausse au niveau des secteurs :