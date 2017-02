Partenariat entre le groupe Loukil et le groupe chinois Helio East

Fondée en 1976 le groupe Loukil s’est développé régulièrement pour couvrir divers secteurs stratégiques allant de l’agriculture à l’industrie lourde, en passant par les technologies de l’information et de la communication, l’environnement, le commerce international, l’ingénierie…

C’est grâce à cette solide expérience que le groupe s’est forgé une image de partenaire idéal. Il vient d’ailleurs de signer un partenariat avec Helio East, un groupe chinois de renom exerçant dans plusieurs domaines dont notamment les énergies renouvelables, où il se place comme leader.

Fondée en 2005 et après une décennie d’échanges commerciaux avec les pays d’Afrique centrale, le Cameroun et le Gabon, Hélio East, forte de sa riche expérience dans certains espaces d’affaires, va au-delà des commandes et de la production.

Helio East emploie des consultants en ingénierie, design et projets pour aider les clients à adapter leurs produits à l’évolution de la demande et à maximiser les avantages du commerce.

C’est la société Loukilcom, déjà partenaire de plusieurs leaders mondiaux (Legrand, Plantronics, etc…), qui représentera Helio East en Tunisie, et œuvrera à développer le secteur des énergies renouvelables, essentiellement l’énergie solaire, dont notre pays ne profite pas assez par rapport au potentiel existant.

Les produits de Helio East ont d’ores et déjà été homologués par l’ANME, et la société Loukilcom entamera incessamment les installations des divers projets déjà agréés.