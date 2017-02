Des prix « Travel d’Or » pour récompenser les opérateurs tunisiens du tourisme digital

L’agence de voyages en ligne Traveltodo annonce avoir obtenu le droit d’organiser en Tunisie les « Travel d’Or » à compter de l’année 2017.

Il s’agit d’une cérémonie grandiose au cours de laquelle seront récompensés les opérateurs tunisiens du tourisme et les personnes s’étant distinguées dans le domaine du tourisme digital. Elle aura lieu le 28 avril (en soirée).

« Notre objectif à travers cette opération est d’encourager et de mettre en valeur le travail de tous ceux qui se sont déployés de manière pertinente sur Internet pour la promotion de leurs offres et de leurs produits », a expliqué M. Lassadi. « Nous organisons cet événement avec notre partenaire français, M. Frédéric Vanhoutte, à l’origine des Travel d’Or qui existent en France depuis bientôt 9 ans », a-t-il ajouté.

Une douzaine de prix seront attribués pour récompenser les meilleurs sites web d’entreprises sur la base de votes publics qui seront soumis à un jury composé d’experts en tourisme et en technologies qui jugera l’approche et les efforts de chaque entreprise en matière de tourisme digital avant de compiler l’ensemble des données pour sélectionner 3 nominés dans chacune des catégories qui ont été fixées avant d’attribuer le « Travel d’Or » au gagnant qui aura remporté le plus de suffrages dans sa catégorie.

Les entreprises candidates désireuses de participer devront s’inscrire sur le formulaire disponible sur le site www.traveldor.tn/formulaire-de-candidature à compter du 6 février et jusqu’au 31 mars dans les catégories suivantes:

– 1 Chaîne hôtelière tunisienne

– 2 Enseigne hôtelière étrangère implantée en Tunisie

– 3 Hôtel balnéaire

– 4 Hôtel d’affaires / de ville

– 5 Maison d’hôtes/ Hôtel de charme / gîtes ruraux

– 6 Site de gastronomie et de restauration

– 7 Compagnie aérienne (tunisienne ou étrangère opérant en Tunisie)

– 8 Location de voiture

– 9 Bien-être, spa & thalasso, tourisme médical ou de santé

– 10 Blogueur, Youtubers, pages ou groupes Facebook

– 11 Produits artisanaux tunisiens

– 12 Marina et port de plaisance

Les votes publics seront ensuite ouverts pour permettre d’élire les entreprises jugées les plus méritantes dans chaque catégorie sur le site http://jeu.traveldor.tn/

Le comité d’organisation souligne, par ailleurs, que d’autres « Travel d’Or spéciaux » seront attribués à des personnes ou des organismes pour leur implication dans la promotion du secteur touristique.

