FTDES : lettre ouverte au Chef du gouvernement

Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) vient de publier une lettre ouverte à l’adresse du chef du gouvernement d’union nationale concernant la situation économique du pays et appelle, en urgence, à adopter quatre mesures.

Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux a appelé le Chef du gouvernement à booster les projets suspendus dans les régions. Cela est faisable selon la même source à travers la nomination de personnalités compétentes, loyales et apolitiques. Il appelle le gouvernement à rétablir les ponts avec les régions défavorisées et à leur proposer des solutions alternatives pour leur développement.

De même, le forum appelle à mettre en place une stratégie nationale pour la lutte contre l’évasion fiscale, l’inégalité fiscale et la corruption.

Cette mesure permettrait à l’État de rétablir la confiance avec les citoyens d’une part et éviterait à l’économie nationale des pertes, d’autre part.

Dans le communiqué signé par le président du Forum, Abderrahmane Hedhili, ce dernier appelle, dans le même sillage, à suivre et veiller à la bonne exécution des politiques publiques et à réviser le modèle de développement actuel afin d’éviter plus de dégradation du pouvoir d’achat et du niveau de vie des Tunisiens, notamment dans les régions défavorisées.

Le président du forum considère que cela ne peut être exécuté que par le rôle régulateur de l’Etat.

Le FTDES appelle enfin la présidence du gouvernement à respecter le droit à la protestation et à stopper les arrestations et les procès contre les manifestants.

De même, il appelle à ouvrir une enquête sur les violations commises à l’encontre des protestataires détenus.