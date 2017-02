Bourse – Meubles Intérieurs : ouverture des souscriptions le 20 février

Meubles Intérieurs, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de mobilier de bureau et l’aménagement des espaces, s’apprête à s’introduire en Bourse.

Cette introduction au marché principal de la cote de la Bourse s’effectuera à la faveur :

Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 304 205 actions au public, représentant 20,00% de l’Offre Globale, 23,99% de l’Offre au public et 7,22% du capital de la société, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis;

Un Placement Global de 964 017 actions auprès d’institutionnels représentant 63,38% de l’Offre Globale, 76,01% de l’Offre au Public et 22,88% du capital social de la société centralisé auprès de l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners. Le Placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à prix Ferme.

Selon les responsables de Meubles Intérieurs, les institutionnels sont, pour la société, une réelle force de frappe. » Nous voulons être proche de notre environnement. Nous sommes conscients de l’importance de l’introduction en Bourse, ça permettra de donner au quotidien une idée sur l’entreprise auprès du public. Le management est confiant aux chiffres et aux performances réalisés par la société », affirme Aziz Ben Slimane DGA de Meubles Intérieurs.

Par ailleurs, au cours de la période de l’Offre au Public, 252 801 actions représentant 6,00% du capital social de la société feront l’objet d’un Placement Privé réalisé par Mena Capital Partners, intermédiaire en Bourse. L’ouverture des souscriptions à l’OPF et au placement global sera du 20 février 2017 au 6 mars 2017 inclus au prix de 5,2 dinars l’action.

Actuellement, Meubles Intérieurs détient des show-rooms à Tunis, Béjà, Sfax, Sousse, Sousse Sahloul et Gabès et gère 3 autres show-rooms à Alger, Tripoli et Abidjan. Afin de consolider sa position de leader sur le marché en améliorant sa capacité de production, SAM a acquis une nouvelle usine à Sidi-Daoud. Les sites de Meubles Intérieurs en Algérie et en Libye sont alimentés à partir de la Tunisie à travers une livraison ponctuelle.

Notons que la part de marché de Meubles Intérieurs est de l’ordre de 19% en 2015, et ce, dans un marché (Meuble et Ameublement) qui croît à un rythme annuel estimé à 18%. Notons que ce marché est dominé par cinq grands industriels.

Les revenus de SAM ont atteint 14,1 MDT à fin 2015 contre 11,7 MDT à fin 2013, soit une croissance annuelle moyenne de 10%. En 2016, Meubles Intérieurs a réalisé un chiffre d’affaires de 16 millions de dinars dont 2% sont réalisés à l’export. La société s’approvisionne essentiellement auprès de l’Italie, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la Chine, et de la Corée. Les ventes groupe sont essentiellement constituées de chaises, de sièges et de tables.

Depuis sa création, la société s’est engagée dans une démarche de certification afin de s’assurer que ses règles et leur mise en pratique sont conformes aux normes internationales. La Société Atelier du Meuble est certifiée ISO 9001 version 2008 (renouvellement 2016). La société a obtenu également en 2007 le label BSC (Bureau Sécurité Confort).