Grand Tunis : signature d’un accord de coopération décentralisée avec l’île-de-France

Valérie Pécresse, présidente de la région île-de-France, Othman Nasrou,vice-président chargé de l’action internationale et du tourisme et Faten Hidri, vice-présidente chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche, feront le déplacement à Tunis les 13 et 14 février afin de signer l’accord de coopération décentralisée avec les conseils régionaux des gouvernorats du Grand Tunis (Tunis, Ariana, Manouba et Ben Arous) et de renforcer les relations bilatérales régionales.

La signature de cet accord de coopération aura lieu demain mardi en présence de Riadh Mouakher, ministre des Affaires locales et de l’Environnement et d’Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur de France en Tunisie.

Selon l’Ambassade de France à Tunis, cet accord, le tout premier signé entre la Région île-de-France et un territoire tunisien, vient confirmer le potentiel de développement entre ces deux régions, dans de nombreux domaines d’intervention tels que le développement économique et l’emploi ; le développement durable, les énergies renouvelables et la transition énergétique ; l’innovation et le numérique (incubateurs et startups) ; l’éducation et la formation ; la jeunesse et les sports mais aussi l’aménagement du territoire, l’urbanisme et les transports publics ; le tourisme et le patrimoine ; ou encore la francophonie.

Valérie Pécresse, Othman Nasrou et Faten Hidri visiteront le site industriel de Stelia, au sein du parc aéronautique de M’Ghira, en présence de représentants du pôle francilien Astech, et rencontreront la communauté d’affaires tunisienne et de jeunes entrepreneurs tunisiens.

Valérie Pécresse rencontrera mardi le Président de la République de Tunisie, Béji Caïd Essebsi, le Chef du Gouvernement, Youssef Chahed et Riadh Mouakher, Ministre des Affaires locales et de l’Environnement.

Valérie Pécresse rencontrera également des acteurs femmes de la société civile et tiendra une réunion avec des acteurs économiques tunisiens.

Par la même occasion, une journée est prévue pour la promotion de l’égalité professionnelle Femmes-Hommes en Tunisie (projet de la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), cofinancé par l’UE et par la Région île-de-France), en présence de Youssef Chahed et de Gérard Mestrallet, président d’Engie et de Paris Europlace.