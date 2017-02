Aggravation du déficit de la balance commerciale au mois de janvier 2017

L’Institut national de la statistique (INS) a publié aujourd’hui les chiffres relatifs au commerce extérieur à prix courants enregistrés au mois de janvier 2017.

Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants ont atteint durant le mois de janvier 2017 une hausse de 9.6% à l’export et une hausse de 35.6% à l’import.

La valeur des exportations ont atteint 2253 millions de dinars contre 2055,4 au mois de janvier 2016. Les importations quant à elles ont atteint une valeur de 3474,8 millions de dinars contre 2562.6 millions de dinars une année auparavant.

L’amélioration des exportations s’explique, selon l’analyse de l’INS, notamment, par à la hausse de 19.2% des exportations agricole et agroalimentaires comme l’exportation des dattes, la hausse de 16.7% des exportations des industries mécaniques et électromécaniques et la hausse des exportations du secteur textile & habillement de 7.4%.

S’agissant de la hausse des importations, elles sont dues essentiellement à l’augmentation des importations des produits énergétiques qui ont enregistré une hausse de 277.9%, du blé, des matières primaires et des équipements.

Toutefois, le déséquilibre entre les importations et les exportations a fortement impacté la balance commerciale où le déficit a presque doublé pour atteindre une valeur 1221.8 millions de dinars contre 507.5 millions de dinars au mois de janvier 2016.

Par contre, le taux de couverture des importations par les exportations a régressé de 15.4 points pour atteindre 64.8% contre 80.2% durant la même période de l’année écoulée.