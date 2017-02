Un travail pénible réduit-il la fertilité chez la femme ?

Il aura fallu une lutte sans relâche pour que la femme puisse exercer des métiers réservés aux hommes et même les plus pénibles.

Aspirant à plus de liberté et ayant la volonté de prouver qu’elle est capable d’avoir accès à toute sorte de métiers, la femme n’a pas ménagé ses efforts pour faire de ce qui était autrefois un rêve , une réalité parfois aux prix de grands sacrifices.

Mais sommes-nous égaux biologiquement parlant face à tous les métiers avec la charge sur l’organisme que certains pourraient exercer ?

Pour répondre à cette question, des scientifiques ont cherché à évaluer statistiquement , le lien possible qu’il pourrait être établi entre la charge de travail et le degré de fertilité chez la femme.

Pour ce faire les chercheurs ont inclus dans leur étude des femmes, qui se sont présenté pour des problèmes de fertilité dans un centre médical spécialisé, et qui ont procédé soit à une analyse de réserve ovarienne ou une analyse de réponse ovarienne. En plus des examens relatifs à la fertilité , un questionnaire leur a été fourni de manière à déterminer les conditions de leur travail.

Ainsi les femmes en question dont l’âge moyen est de 35 ans qui ont répondu que leur travail implique « parfois ou souvent » de soulever des objets lourds ont moins d’ovocytes en réserve , tandis que celles qui ont entamées au moins un traitement de fécondation in vitro (FIV), et qui ont également répondu qu’elles soulevaient des objets lourds, répondaient moins bien à la stimulation ovarienne et avaient également 14,5 % d’ovocytes matures en moins en moyenne .

Les femmes qui exercent un métier dont les horaires sont plutôt tardifs et physiquement contraignants avaient moins d’ovocytes mûrs récupérés après une hyperstimulation ovarienne contrôlée. Ainsi les chercheurs estiment que les résultats en question fournissent un aperçu des mécanismes possibles reliant ces expositions professionnelles à la fécondité diminuée.

Un lien étant statistiquement établi , les résultats ne sont qu’au stade de l’hypothèse, en attendant qu’ils soient confirmés par des test en laboratoires pour déterminer les mécanismes biologiques en cause.

Sachant que certains emplois sont exercés plus par nécessité que par choix, nous sommes encore loin, de cette ère où l’on pourra choisir son emploi en adéquation avec ses caractéristiques biologiques et ses vulnérabilités.