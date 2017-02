La visite du Président de la République, Béji Caïd Essebi, à Rome s’est achevée avec de nombreuses promesses d’alliances qui seront fructueuses pour les deux pays. Fadhel Abdelkéfi, ministre de l’Investissement et de la Coopération internationale, dans une annonce au forum organisé à Rome en date du 9 février, a indiqué que la Tunisie et l’Italie ont signé des contrats à hauteur de 160 millions d’euros, soit environ 400 millions de dinars.

Les accords ayant été conclus, concernent plusieurs secteurs dont l’agriculture, l’environnement ainsi l’innovation technologique.

Le ministre a également fait savoir que des rencontres fructueuses avec des représentants d’importantes entreprises industrielles italiennes ont eu lieu. Selon lui, ils ont exprimé le souhait d’investir en Tunisie.

De son côté, la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Selma Rekik-Elloumi et Dorina Bianchi, la sous-secrétaire d’Etat italienne à la Culture et au Tourisme, ont paraphé un accord commun.

Notons que parmi les conventions signées entre l’Italie et la Tunisie dans divers secteurs, une des conventions porte sur la coopération migratoire.