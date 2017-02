Lors de sa présence sur le plateau de l’émission fi Osbouu, le secrétaire général Nourdine Taboubi a affirmé que le corps enseignant est parvenu à une impasse avec le ministre de l’Education sans le nommer.

Un entretien est prévu entre le Chef du gouvernement et Noureddine Taboubbi, à propos du dossier de l’éducation, avant la date de la grève générale prévue par les enseignants le 22 février. Il a pointé du doigt Néji Jalloul et a considéré qu’il est derrière la tension entre le corps enseignant et le ministère.

Pour rappel, les enseignants tiendront une grève générale prévue les les 8 et 9 mars 2017. Les grévistes revendiquent l’intégration des suppléants et de verser les primes des professeurs.

Certes, ce n’est pas pour la première fois que la tension monte entre la centrale syndicale et le ministre de l’Éducation, tension caractérisée par des déclarations incendiaires, sit-in dans les couloirs du ministère de l’Education et menaces de provoquer une année blanche.